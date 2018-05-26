Первые помидоры молдавского производства появились в продаже

На рынках появились первые молдавские помидоры и сладкий перец. Владельцы теплиц начали сбор овощей, которые, по их словам, первое время будут стоить дороже импортных.

Ион Хаджиу из села Оницканы, Криулянского района почти семь лет выращивает помидоры в теплице.

"Растения совершенно здоровые, развиваются хорошо. Постоянно расширяю площадь посадки. Уже начал сбор урожая и надеюсь выгодно все продать на рынке. Очень рад тому, что буду одним из первых", - cказал Ион Хаджиу.

Сладкий перец местного производства на столичный рынок начал завозить Георгий Бобыркэ из села Похорничены Оргеевского района.

"Недели через две урожая будет еще больше. Спрос на первый урожай очень высокий. Это европейские сорта – из Нидерландов", - cообщил Георгий Бобыркэ.

Пока же на рынках столицы больше импортных овощей. Продавцы говорят, что цены отечественной продукции пока слишком высокие.

"Молдавских овощей пока не привозили. Недели через две, когда их будет больше, начнем продавать отечественные".

"Пока у нас только турецкие. Молдавские очень дорогие, мы такие не привозим. И предупреждаем покупателей, что эти овощи турецкие. "

Покупателям приходится выбирать из того, что предлагают.

"Качество, конечно не такое, как хотелось бы. Я бы предпочел био-продукцию".

"Иногда турецкие даже лучше, чем наши. Их ведь проверяют. И цены доступные".

"К сожалению, все импортное, из Турции. Хочется уже наших, молдавских".

Килограмм отечественных томатов стоит 50 леев - почти на 20 леев дороже, чем привозные. И килограмм молдавского сладкого перца стоит почти 40 леев, вдвое дороже импортного.