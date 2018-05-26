При каких условиях Вячеслав Ионица вернется в политику

Громкий уход из политики в 2014 году не разочаровал бывшего депутата ЛДПМ, председателя парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслава Ионицэ. По его словам, несмотря на исключение из партии, которая продвинула его в политику, после выдвижения беспрецедентных обвинений в адрес Влада Филата, он ушел, ни о чем не сожалея.

О своей жизни после ухода из политики, а также о том, при каких условиях он бы вернулся в общественное пространство, экс-депутат рассказал в интервью новостному порталу Noi.md. Пятилетняя политическая карьера без сожалений Я ушел со спокойной душой, это был хороший этап в моей жизни. Больше всего я хотел, чтобы после ухода из политики я мог спокойно ходить по улице и пожимать людям руку. В то время ожидания были большими, многие спрашивают меня, не сожалею ли я об уходе. Мой ответ – нет! Я возлагал большие надежды, что-то сбылось, что-то нет. Закончилось плохо банковской кражей, кризисом, в который погрузили наше население, но было сделано и что-то хорошее. Время не прошло даром, то есть я ни о чем не жалею, что было за эти пять лет.

В политике нет места романтике

У меня такой характер, что когда мне есть что сказать, я говорю. Так я поступал и когда работал в политике. Мой уход из политики не означал уход из общественного пространства. Я все равно слежу за всем, что происходит в Молдове, не остаюсь равнодушным. Что касается моего возвращения, думаю, что я мог бы сделать многое в Молдове. Единственное, когда я пришел в политику в 2009 году, я был слишком большим романтиком. Сейчас я уже не такой, я более спокойный, и если я бы вернулся, то только тогда, когда буду точно знать, для чего стоит это делать. Но возможности возвращения я не исключаю.

Человек может быть полезен везде, где бы он ни находился

По моему мнению, я должен заниматься тем, что у меня выходит лучше всего. Я жил и до прихода в политику, живу и после. Я считаю, что человек может быть полезным везде, где бы он ни находился. Здесь, в IDIS Viitorul я чувствую себя лучше. Я также преподаю в ULIM. Общение со студентами для меня радость. Я стараюсь присутствовать и в академическом мире.

О бизнесе

У меня и сейчас есть небольшое дело, но думаю, что бизнес – это не мой профиль. Мне ближе исследовательская область. Я не мечтал во что бы то ни стало начать свой бизнес. Вместе с моими друзьями я управляю небольшим делом, но этому я уделяю 5% времени. 90% я посвящаю экономическим исследованиям. У всех моих друзей из политической сферы есть бизнес, я немного отличался, и тогда, и сейчас.