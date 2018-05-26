26 Мая 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Авто
В субботу, в связи с велогонкой, движение на некоторых улицах столицы будет приостановлено
26.05.2018

В связи с проведением велогонки „Velo FUN – 2018”, в субботу, 26 мая, движение на некоторых улицах столицы будет временно закрыто, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз организаторов.

Старт велогонки будет дан в 12.00, на площади Великого Национального Собрания. Соревнования будут проводиться согласно следующему маршруту: ПВНС – пр. Штефан чел Маре – пр. Константин Негруцци – ул. Албишоара – пр. Национального возрождения – ул. Киев – пр. Московский – ул. Студенческая.

Обратно: пр. Московский – ул. Богдан Воевод – пр. Национального возрождения – Каля Орхеюлуй – ул. Петрикань – ул. Михай Витязул – пр. Штефан чел Маре – площадь Великого Национального Собрания (финиш).

Велогонка „Velo FUN” организована Спортивным клубом „Sporter” и Примэрией муниципия Кишинэу.


 
Количество просмотров:
63
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.