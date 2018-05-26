В субботу, в связи с велогонкой, движение на некоторых улицах столицы будет приостановлено

В связи с проведением велогонки „Velo FUN – 2018”, в субботу, 26 мая, движение на некоторых улицах столицы будет временно закрыто, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз организаторов.

Старт велогонки будет дан в 12.00, на площади Великого Национального Собрания. Соревнования будут проводиться согласно следующему маршруту: ПВНС – пр. Штефан чел Маре – пр. Константин Негруцци – ул. Албишоара – пр. Национального возрождения – ул. Киев – пр. Московский – ул. Студенческая.

Обратно: пр. Московский – ул. Богдан Воевод – пр. Национального возрождения – Каля Орхеюлуй – ул. Петрикань – ул. Михай Витязул – пр. Штефан чел Маре – площадь Великого Национального Собрания (финиш).

Велогонка „Velo FUN” организована Спортивным клубом „Sporter” и Примэрией муниципия Кишинэу.