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Здоровье
Уволенный Сильвией Раду глава муниципальной клинической больницы №1 Юрий Дондюк восстановлен в должности
26.05.2018

Юрий Дондюк, уволенный Сильвией Раду с поста директора муниципальной клинической больницы №1 в марте текущего года, восстановлен в должности. Кишиневский суд вынес решение в этой связи 23 мая 2018 года.

Уволенный Сильвией Раду глава муниципальной клинической больницы №1 Юрий Дондюк восстановлен в должностиФото: SCM nr.1, Iurie Dondiuc/ Facebook

Согласно решению, запрос в суд Юрия Дондюка был частично одобрен. «Аннулировать распоряжение врио генерального мэра муниципия Кишинэу об увольнении. Восстановить в должности директора. Выплатить зарплату в связи с отсутствием на работе не по его вине, в размере не меньше средней зарплаты получателя за этот период. Требование о выплате морального ущерба и судебных издержек отклоняется, как необоснованное», - говорится в документе.

Как предает realitatea.md, решение может быть оспорено в Апелляционной палате Кишинева в течение месяца. 

Напомним, что бывшая врио столичного мэра Сильвия Раду объяснила увольнение Юрия Дондюка следующим образом: «Во время визита с проверкой, я обнаружила веселье в кабинете директора в середине рабочего дня. Также я увидела, как осуществлялось руководство больницей. Жалобы граждан очень хорошо описывают систему, запущенную в последние годы Молдовану, Дондюком и другими, которые сделали все для того, что система работала лишь им на пользу, а не пациентам».

 

 
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