Уволенный Сильвией Раду глава муниципальной клинической больницы №1 Юрий Дондюк восстановлен в должности

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Здоровье
Юрий Дондюк, уволенный Сильвией Раду с поста директора муниципальной клинической больницы №1 в марте текущего года, восстановлен в должности. Кишиневский суд вынес решение в этой связи 23 мая 2018 года.
Фото: SCM nr.1, Iurie Dondiuc/ Facebook
Согласно решению, запрос в суд Юрия Дондюка был частично одобрен. «Аннулировать распоряжение врио генерального мэра муниципия Кишинэу об увольнении. Восстановить в должности директора. Выплатить зарплату в связи с отсутствием на работе не по его вине, в размере не меньше средней зарплаты получателя за этот период. Требование о выплате морального ущерба и судебных издержек отклоняется, как необоснованное», - говорится в документе.
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