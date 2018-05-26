В Молдове растет количество праздничных дней

Парламент республики объявил 26 июня Днем борьбы со злоупотреблением наркотиками. Депутаты в окончательном чтении утвердили поправки в закон о памятных и праздничных датах, а также днях отдыха в республике.

В 1987 году Генассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking), или, проще говоря, — Международный день борьбы с наркотиками.

Согласно данным Международного центра по борьбе с наркотиками, за последние три года потребление наркотиков среди несовершеннолетних увеличилось более чем в два раза и достигло 19%.