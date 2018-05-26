Международная банда вырезала у граждан Молдовы почки и пересаживала их израильтянам

Торговцы органами выплачивали нашим соотечественникам по 15 тысяч евро за почку, а продавали их богатым людям за 100 тысяч евро.

Известного врача в Косово признали виновным в торговле людьми. Луфти Дервисхи приговорили к 7,5 годам тюрьмы за проведение незаконных операций по трансплантации органов. Его обязали выплатить 8 тысяч евро ущерба, ему также запретили медицинскую практику на два года. Еще два года тюрьмы получил врач-анестезиолог Сокол Хаждини.

Оба медика работали в клинике Medicus в Косово в 2008 году. Туда свозили доноров почки - граждан Молдовы, Турции, России и Казахстана. Дервисхи и Хаждини вырезали их органы и продавали богатым клиентам, главным образом израильтянам.

Как установил суд, торговцы органами выплачивали нашим соотечественникам по 15 тысяч евро за почку, а продавали их богатым людям за 100 тысяч евро.

Согласно вердикту, Дервисхи был «членом международной преступной группировки». Его сын, Арбан, входил в эту группировку, он отвечал за ее материально-техническое обеспечение. Однако его не смогли судить, поскольку он исчез, сообщает ziarulnational.md.

Еще один член этой банды торговцев людьми, израильтянин Моше Харель, был объявлен в розыск по линии Интерпола. Его арестовали в январе на Кипре. Косово обратилось с просьбой о его выдаче.

Луфти Дервисхи был членом международной преступной группировки