Гибель Республиканского стадиона началась после смерти легендарного тренера в раздевалке

Татьяна Меделян

На стадионе в Кишиневе в 1978 году Вильгельмина Бардаускене установила мировой рекорд, а в 1987 году скончался Владимир Емец.

Сегодня внимание футбольных болельщиков всего мира будет приковано к столице Украины. В 21:45 на поле киевского НСК «Олимпийский» начнется главная футбольная битва еврокубкового сезона-2017/18. В ней сразятся мадридский «Реал» и британский «Ливерпуль». В связи с этим историческим событием журналист «Блокнота Молдовы» исследовала судьбу главного стадиона нашей страны.

Никита Хрущев дал команду всем садиться

Республиканский стадион был построен в 1951-м году по указанию первого секретаря ЦК Компартии Молдавии Леонида Брежнева. Новенькая арена вмещала около 25 000 зрителей, а ее футбольный газон считался одним из лучших в Союзе. Благодаря хорошему оснащению на стадионе играли именитые команды, прославившиеся на весь мир.

С самого начала своего существования стадион сразу же зажил бурной, наполненной спортивными событиями жизнью. Здесь был павильон со спортзалами для занятий по борьбе и тяжёлой атлетике, надувной спортзал, легкоатлетический манеж (80х8 метров), республиканский спортивно-медицинский центр, залы для общефизической подготовки и даже велосипедная база. Все спортивные секции находились в районах четырех закругленных углов эллипса стадиона, под трибунами были небольшие зимние спортзалы, раздевалки, базы фехтовальщиков и спортинвентаря.

Теннисная секция находилась в северо-западной части стадиона, примыкавшей к углу улиц Подольская и Бендерская. В этом секторе стадиона были установлены три больших глинисто-песчаных корта, которые, отгороженные металлической сеткой; за ней располагались волейбольные площадки. На кортах спортсмены тренировались большую часть года - с апреля по ноябрь, а зимой, когда становилось слишком холодно, перебирались в здание напротив ДК университета. На втором этаже этого здания находился баскетбольный зал, где горожане тренировались в зимнее время.

Первым политиком, посетившим республиканский стадион, стал Никита Хрущёв. В мае 1959 года гостя доставили на новую спортивную арену после посещения совхоза «Трушены» и техникума виноградарства в Кожушне. Дегустация коллекционных вин настроила Никиту Сергеевича на лирическую волну. Окинув взглядом студентов и школьников, изнывающих под палящими лучами, генсек произнес: «Нас тут зонтиками укрыли, а вы, бедные, мучаетесь на солнцепеке. Даю команду всем садиться!». И молодежь с удовольствием расположилась на травке. Очевидцы выступления Хрущева вспоминают, как на вопросы о космических кораблях он ответил, что это не что иное, как металлическое бревно. Многим резануло слух, но простонародность и малограмотность Никиты Сергеевича воспринялись горожанами как факт.

Спустя 20 лет стадион был реконструирован, на нем были установлены резиновые дорожки, световое информационное табло, осветительные мачты и надувной павильон. Этот спорткомплекс в столице стал центром проведения не только республиканских, но и многих крупнейших всесоюзных и международных соревнований. Начиная с 1975 года, здесь проходили торжественные праздники открытия VI, VII и VIII Спартакиад, спортивно-театрализованный праздник в честь недели дружбы советской и кубинской молодежи, матчевая встреча по легкоатлетическому многоборью между командами СССР, ГДР и Болгарии, Всесоюзный день прыгуна, III Всесоюзные сельские спортивные игры и чемпионат СССР по многоборью комплекса ГТО.

Республиканский стадион, начало 60-х годов

Выступление Никиты Хрущева, стадион полон людьми

Мировой рекорд на молдавской арене

При подготовке к чемпионату Европы в Праге в 1978 году окончательный отбор спортсменов проводился в Кишиневе на состязаниях под названием «День прыгуна», хотя в том году его было бы правильнее назвать «День прыгуньи». Именно тогда жителям столицы посчастливилось стать свидетелями знаменательного в истории легкой атлетики события - первого прыжка за 7 м, который совершила женщина.

Литовская спортсменка Вильгельмина Бардаускене трижды сумела прыгнуть за заветный рубеж и установила новый мировой рекорд - 7,07. Первый же старт Вильмы на пражском стадионе уже в квалификационных соревнованиях вновь удивил болельщиков, она улучшила результат еще на 2 см, всесоюзный рекорд с ее помощью «подрос» сразу на 30 см.



Вильгельмина Бардаускене установила первый рекорд в Кишиневе

Выступление молдавских спортсменов, 1980 год

Сердце тренера не выдержало переживаний за команду

Благодаря хорошему оснащению на республиканском стадионе играли именитые команды - бразильский «Фламенго», немецкий «Айнтрахт», дортмунская «Боруссия», греческий «Олимпиакос», болгарские, румынские клубы, даже сборные Китая и Японии. Все футбольные матчи, проходившие на стадионе, горожане и гости столицы всегда бурно обсуждали у газетной витрины на пересечении улиц Ленина и Пушкина. Именно там собирались знатоки футбола со всего города, их споры были слышны на всю округу. Это был своеобразный клуб по интересам, в котором особенно выделялся колоритный мужчина с палочкой - Георгий, он о футболе знал всё: кто как играл, кто где ошибся. Чуть ниже стадиона располагалась пивная, где после матчей стояли огромные очереди болельщиков, желающих обсудить победу или поражение любимой команды.

После окончания матча, проходившего на Республиканском стадионе в 1987 году, прямо в раздевалке скончался главный тренер кишиневского «Нистру», знаменитый наставник, приведший днепропетровский «Днепр» к золотым медалям чемпионата СССР, Владимир Емец. Последняя игра сезона имела огромное значение для «Нистру». Выиграй команда со счетом 3:0 у «Кубани», и у нее появлялся бы шанс войти в первую лигу. Как и ожидалось, встреча получилась до предела напряженной и нервной. За 9 минут до конца матча счет стал 2:0. Как воздух нужен был еще один гол. Но его так и не было.

С финальным свистком лицо Владимира Александровича стало землистым, такие лица бывают у людей, вмиг потерявших всё. Даже приз зрительских симпатий – хрустальная ваза, врученная тренеру, не смогла снять напряжения. Он передал ее в руки других, а сам, не поднимая головы, словно стыдясь своей слабости, медленно пошел в раздевалку. У него хватило сил дойти до кресла, случился острый сердечный приступ. Болельщики на трибунах всё поняли и не покидали стадион еще в течение часа. Он умирал, уже не узнавая ни тренеров, ни игроков.



Владимир Емец и команда "Нистру"

Лучшая арена Советского Союза превратилась в свалку

Во второй половине 80-х годов стали заметны первые признаки разрушения сооружения: трибуны стадиона быстро ветшали, долги перед коммунальными службами неуклонно росли, а краса и гордость поля - футбольный газон - очень быстро превратился, как сейчас модно говорить, в кочкодром. Ежегодный косметический ремонт положение не спасал, поэтому инспекторы УЕФА, уже давно закрывавшие глаза на непривлекательный вид арены, все-таки выразили ей вотум недоверия. В результате международные матчи пришлось на долгое время перенести в Тирасполь и Спею - в отличие от столицы, в провинции к тому времени уже были построены современные спортивные сооружения.

Для того, чтобы находить средства для содержания спортивной арены, в начале 2000-х на территории стадиона проходили рок-концерты, собирались воскресные толпы религиозных направлений. В южной части арены обосновался израильский культурный центр, в восточной была открыта автомастерская, северо-восточный угол занял спортивный клуб «Кенгуру», а северо-западный – парковка и частный теннисный клуб. Но выручаемых от этих мероприятий денег всё равно не хватало. В начале 2007 года стадион начали рушить, и уже летом его каменный забор окаймлял голый пустырь. Плиты и пластиковые сиденья презентовали провинциальным стадионам, памятную плиту о рекорде Бардаускене передали на хранение Федерации легкой атлетики.

Сегодня за заборами республиканского стадиона скрываются огромные заросли. Бурьян и деревья выросли выше всех преград, а место, где раньше было поле, сейчас выглядит как после военных действий. Пустое административное здание стоит без окон и дверей, а о дорожках для атлетов напоминают только куски цемента, просвечивающие сквозь траву.

В прошлом году территорию стадиона приспособили для складирования деревьев и веток, не выдержавших апрельской стихии, но и им недолго пришлось здесь задержаться. В июле складированные деревья охватил сильнейший пожар. Некогда лучшая арена Советского Союза превратилась в свалку, служащую пристанищем бомжей и бродячих собак.



Июль 2017 года. На стадионе горят ветки, сваленные после разгула апрельской стихии

Вместо прежнего стадиона остались руины