Второй тур в Кишиневе: угрозы и прогнозы

Не приведет ли новая попытка «а ля Киртоакэ» столкнуть «своих» с «чужими», молдаван с румынами, государственников с унионистами, русофобов со сторонниками Москвы, к еще большему разочарованию кишиневцев в оппозиции и к желанию не прийти на избирательные участки?

Что произошло 20 мая

Интерес к тому, что будет дальше с РМ, требует от нас более внимательно рассмотреть результаты первого тура выборов генерального примара Кишинева.

С одной стороны, мы можем увидеть тенденции и закономерности, позволяющие спрогнозировать итоги голосования во втором туре.

С другой - именно столичные выборы 20 мая дают нам представление о том, чего следует ожидать от главной политической схватки этого года за места в парламенте. Кроме того, понять действительно ли есть основания говорить о надвигающемся новом молдавском «майдане» или даже гражданской войне, о чем предупреждают в последнее время самые разные аналитики.

Попытка ДПМ обмануть избирателя вышла боком

Комментаторы фактически в один голос говорят, что главный итог первого тура заключается в том, что власть в лице ДПМ потерпела 20 мая сокрушительное поражение. И действительно мы видим, что независимый кандидат, неофициально поддержанный демократами, неожиданно выбыл из электоральной гонки. Пощечиной можно назвать и результат голосования в Бельцах, где победу, несмотря на мощное давление, одержал представитель «Нашей партии».

И все же не стоит забывать, что в четырех из пяти сельских примэрий, где также проходили выборы, победили кандидаты демократов. В пятом населенном пункте примаром был избран представитель партии Шора, чей мандат был утвержден после судебного разбирательства. По тому, как складывается судьба главного действующего лица «кражи века», - он до сих пор находится на свободе и активно занимается политикой - можно сказать, что пятый мандат достался партнеру нынешнего режима.

В сельской местности и в городах демократы применили разные технологии в борьбе за победу. В городах власть, используя административный ресурс и СМИ, уничтожала своих оппонентов и продвигала «независимых» кандидатов. Политтехнологи партии действовали порой неразборчиво, не зная меры и переходя нравственные границы. И виктимизация оппонентов привела к обратному эффекту.

В селах ДПМ выступала от своего имени. Это и понятно: в деревнях, где все друг друга хорошо знают, финт с «независимостью» просто бесполезен. Здесь больший вес имеют другие «аргументы».

Поскольку выборы в парламент в одномандатных округах будут напоминать таковые в городе, теперь клеймо власти будет мерещиться на каждом, кто решит выступить в роли независимого кандидата осенью этого года. Таким образом, попытка ДПМ обмануть избирателя 20 мая уже вышла им боком и может сыграть в будущем злую шутку. Граждане сделают ставку на представителей партий и блоков, а якобы неаффилированных кандидатов будут разоблачать в СМИ и социальных сетях, скрупулезно исследовать их досье и биографию. И продвижение нужных людей под маской «независимости» окажется провальной тактикой.

И все же явное поражение демократов - не главный итог досрочных местных выборов.

«Плюнет» ли Запад на Молдову?

Первый тур показал, что возможны два сценария развития событий, если главные политические игроки не сделают грубых ошибок. И оба с плохим концом.

Первый. У ПСРМ есть реальный шанс победить на выборах в парламент и сформировать правительство. Если Ион Чебан победит в Кишиневе, то это будет означать, что существует явный фаворит.

Зная, что социалисты выступают за корректировку курса страны и сближение с Россией, сохранение нынешнего миротворческого формата в Приднестровье, закрытие офиса НАТО в Кишиневе, а также другие неприемлемые для Запада вещи, можно предположить, что Молдову слегка «майданут». После запрета российских информационных и аналитических программ и в условиях доминирования румынского контента организовать очередную цветную революцию будет не очень сложно.

Чем все закончится: объединением с Румынией, гражданским конфликтом, обострением ситуации в Приднестровье, или всем вместе, зависит от реакции и действий основных мировых игроков. Трудно поверить, чтобы Запад плюнул на Молдову после 9 лет столь активной опеки.

Досрочные выборы

Второй сценарий предполагает, что ни одна из партий по результатам парламентских выборов не сможет самостоятельно сформировать правительство.

Стоит обратить внимание на тот факт, что против социалистов в электоральной борьбе за должность генпримара выступили как партии правого, так и левого фланга. Это объясняется просто: победа ПСРМ способна вызвать распад очень многих политформирований. Инстинкт самосохранения заставит партии, особенно если на выборах в Кишиневе победит Ион Чебан, выложиться на полную катушку. И, тем не менее, не вызывает сомнения, что вопрос о создании правительственной коалиции будут решать три политические силы: ПСРМ – избирательный блок ПДС и платформы «DA» – ДПМ. Проблема состоит в том, что и для ПСРМ, и для ПДС-«DA» альянс с ДПМ равносилен политической смерти. И между собой социалисты и избирательный блок ПДС-«DA» также не смогут прийти к соглашению.

К сожалению, в досрочных выборах будут заинтересованы все три ведущих политических силы. ПСРМ и блок ПДС-«DA» станут рассчитывать на ослабление ДПМ. А демократы, в свою очередь, готовы подождать, пока их новый «партнер» созреет.

Подобная ситуация действительно может сложиться, если партии будут тщательно отбирать людей в свои списки. Если нет, то мы можем увидеть и «чудо», когда новоиспеченные депутаты пачками выходят из своих фракций и дружно вливаются в ряды ДПМ.

Однако если такое вдруг опять случится, то выборы в Молдове потеряют всякий смысл.

Вот самые главные угрозы, которые вытекают из результатов первого тура выборов кишиневского градоначальника.

Расклад голосования 20 мая также предопределил тактику действий Иона Чебана и Андрея Нэстасе, вышедших во второй тур.

Истинный унионист

Для Платформы «DA», выдвинувшей Нэстасе, и ПДС, поддержавшей его, было очевидным, что нарастить электоральную поддержку можно только благодаря голосам унионистов. Часть из них, правда, голосовали и за самого Андрея Нэстасе. Но, в основном, поддержали в первом туре таких кандидатов как Валерий Мунтяну и Константин Кодряну, представлявших соответственно ЛП и ПНЕ. Определенная, но очень незначительная часть, избирателей-унионистов проголосовала и за других кандидатов, включая Сильвию Раду.

Нужно сказать, что для Платформы «DA» и ПДС унионистская идеология не является чем-то чуждым. О том, что таких людей много в партии, говорила и Майя Санду. При этом она сама является сторонником объединения: приняла участие в марше унионистов, посвященном столетию присоединения Бессарабии, и заявляла, что в случае референдума по данному вопросу проголосует «за».

Андрей Нэстасе утверждал, что в его партии находятся самые истинные унионисты, и он относится к ним с особым уважением. Ярым сторонником объединения с Румынией является и старший брат политика - Василий. С гордостью Андрей Нэстасе выкладывал в своих сетях фотографию с Траяном Бэсеску, для которого присоединение Молдовы к Румынии стало навязчивой идеей.

Словом, для кандидата Платформы «DA» и ПДС идея унионизма является имманентной. Но чтобы не отпугнуть другую часть электората, эти партии не делают ее основной, заменяя лозунгами о борьбе с коррупцией и олигархами во власти. И в существующей ситуации для Нэстасе было вполне естественным разыграть унионистсткую карту.

Унионистская карта Андрея Нэстасе

Тем более что партии кандидатов-унионистов, проигравшие в первом туре, как по команде стали выступать в поддержку Андрея Нэстасе во втором.

Об этом также чуть ли не первым заявил Траян Бэсеску. Призвал кишиневцев голосовать за лидера «DA» и бывший генеральный примар ДоринКиртоакэ, обвиненный в масштабной коррупции. К общему хору голосов присоединился Юрий Лянкэ, подписавший в качестве премьера распоряжение о выделение миллиардов банкам группы Илана Шора, исчезнувшим навсегда. Лянкэ также утверждал, что никто не сделал для объединения Молдовы и Румынии столько, сколько он.

В общем, Андрей Нэстасе и сознательно, и волей-неволей стал «фронтменом» унионистов во втором туре выборов столичного градоначальника.

Но было ли это решение верным? Безусловно, самый точный ответ на данный вопрос мы получим 3 июня. Но есть некоторые соображения, ставящие под сомнение унионистскую стратегию Нэстасе.

В первом туре избиратели поддержали лидера «DA» вовсе не за унионизм, а за желание бороться с режимом ДПМ и улучшить ситуацию в Кишиневе. Теперь же перед ними встанет вопрос: а не будет ли Нэстасе вторым Киртоакэ, который использовал свою должность в основном для политической деятельности и параллельно для организации преступных коррупционных схем? Тем более, что Нэстасе уже повторил давний пунктик Киртоакэ о сносе незаконных заграждений, установленных у мест жительства важных персон. Вкупе с агитацией Киртоакэ ситуация создает эффект дежавю. Как говорится, за что боролись на то и напоролись!

Ставит в глупую ситуацию антиолигархический электорат и поддержка Андрея Нэстасе Юрием Лянкэ. Тем самым Лянкэ, отставки которого требовала площадь на митингах оппозиции за прямое участие в банковской афере и прислуживание олигархам. Отсутствие реакции на эти скользкие ассоциации наводит на мысль, что Нэстасе вовсе не тот, за кого себя выдает. И его главная цель - не борьба с олигархами, а стремление занять их место.

Так выиграет ли лидер «DA» от того, что решил замкнуть на себе голоса всех унионистов? Поможет ли ему участие и агитация на румынском телеканале Realitatea, что, по сути, является грубым иностранным вмешательством в молдавские выборы? Не приведет ли новая попытка «а ля Киртоакэ» столкнуть «своих» с «чужими», молдаван с румынами, государственников с унионистами, русофобов со сторонниками Москвы, к еще большему разочарованию кишиневцев в оппозиции и к нежеланию прийти на избирательные участки?

Порядок против хаоса

В отличие от Андрея Нэстасе у Иона Чебана, победившего в первом туре, была совсем другая задача.

Во-первых, ему нужно было убедить свой электорат вновь прийти на выборы.

Во-вторых, сагитировать и других избирателей социалистов, проявивших пассивность 20 мая. Кроме того, увлечь и жителей Кишинева, поддерживающих партии левого толка.

И, в-третьих, Чебану нужно было убедить тех избирателей, которые не смотрят на партии, а хотят, чтобы столицу возглавил человек компетентный, хозяйственный, любящий город и желающий сделать что-то для столицы, а не для себя или своего политического клана.

Отсюда и стратегия кандидата социалистов. Он сделал очень хороший ход, предложив Андрею Нэстасе стать вторым лицом в городской администрации и вместе решать проблемы города. Но Нэстасе отверг это предложение. Также выигрышной была и идея провести публичные дебаты по проблемам города, чтобы выявить компетентность того или иного кандидата. Но и здесь Чебан получил отказ оппонента и дополнительные баллы: отрицательный ответ в данном случае выглядит как проявление слабости.

Конкретика отличала и инициативы социалиста, прозвучавшие в ходе ответов на вопросы жителей города и прессы, пришедших на дебаты. Это касается и транспортных проблем, пополнения парка автобусов и троллейбусов, вывода из коррумпированных схем выгодных маршрутов, создание перехватывающих парковок и др.. Ион Чебан обещал наладить конструктивные отношения с муниципальным советом, а также провести аудит всех финансовых затрат бывшей администрации, уволить скомпрометировавших себя руководителей. Высказался о и резонансной проблеме - «маршах солидарности», организуемых ЛГБТ. Чебан их обещает запретить.

Так кому же отдадут свои голоса кишиневцы?

Тяжкий груз

Если иметь в виду явку на референдум по отставке Киртоакэ и его результат, а также голосование 20 мая, то 3 июня не стоит ожидать появления на участках больше избирателей, чем мы видели в первом туре.

Ион Чебан соберет свои 92-93 тысячи голосов, а также может претендовать на дополнительные 5-8 тысяч голосов тех, кому Андрей Нэстасе, Майя Санду и унионисты не по душе.

Лидер «DA» может прибавить еще тысяч 20 голосов.

Таким образом, исход выборов будут решать несколько тысяч кишиневцев и... ДПМ, которая во втором туре будет делать ставку на слабую явку. Демократам выгодно, чтобы новый градоначальник был избран очень малым числом граждан. И тогда можно будет трубить о его нелегитимности и амплуа «калифа на час».

Кого бы ни избрали кишиневцы, судьбе этого человека не позавидуешь: на его плечи свалится тяжелейший груз. Кто из кандидатов способен удержать ношу и нести ее целый год, отбиваясь от тумаков и нападок, которыми политические враги будут сопровождать каждый его шаг?

Сергей ТКАЧ