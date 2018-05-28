Виктор Парликов: Кто, когда и как будет выкручивать нам руки по вопросу о цене на газ

Введение в строй газопровода из Румынии вновь отложено. Истекает срока действия контракта на транзит российского газа через Украину. У Молдовы останутся три возможных варианта поставки голубого топлива. И каждый значительно увеличит его стоимость для конечного потребителя.

Кто в Кишиневе займется программой обеспечения энергобезопасности, если то и дело меняются сроки введения в строй нового газопровода и даже не приступали к разработке переговоров о реверсе газа из балканских стран?

Министерство экономики и инфрастуктуры возглавляет человек, у которого не подтверждена степень бакалавра. По словам Андриана Канду, за давностью лет фальсификации диплома якобы и говорить не о чем. И правда, Бог с ним, с дипломом, была бы работа. Но работы нет. И нет уверенности в том, что мы сможем на свои зарплаты и пенсии в перспективе покупать энергоносители.

Сколько будет стоить газ, спросили «Молдавские ведомости» у эксперта в области энергетике Виктора Парликова?

Приходится думать не о цене, а о риске замерзнуть

- Когда стоит вопрос об альтернативных путях доставки газа в Молдову, вопрос стоимости является вторичным. Газ обеспечивает безопасность государства – это главное.

Контракт между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» на транзит российского газа через Украину истекает в 2020 году. Он обеспечивает транзит российского газа через Украину на Балканы. Для нас важнее то, что в 2019 году истекает договор АО «Молдовагаз» с «Газпромом».

К тому времени у «Газпрома» будет готов газопровод «Турецкий поток». Тот газ, который проходил транзитом через молдавский отрезок балканского газопровода, был нашим козырем при обсуждении цены. Молдова получала доход от транзита газа через свою территорию, но главное - пока в трубе есть давление, у нас не было риска замерзнуть. Даже если бы появились проблемы с оплатой или с датой подписания контракта.

По балканскому газопроводу большая часть газа направлялось в Турцию, и новый газопровод «Турецкий поток» обеспечит поставки газа в страну назначения в запрашиваемых объемах. В остальные страны, которые обеспечивались газом по балканскому газопроводу, поставки будут проходить исходя из новых технических условий и по новым контрактам.

Почему газопровод Яссы-Унгены надо перестраивать

- В 2011-2012 году, когда планировалось строительство газопровода Яссы-Унгены, организаторы заявили о том, что новый газопровод обеспечит энергобезопасность Молдовы. Но уже тогда эксперты заявили, что ожидать этого не стоит. Сам по себе газопровод Яссы-Унгены не обеспечивает доставку газа до Кишинева и бесперебойную работу всех предприятий. Никто не думал, что по планируемому газопроводу газом нельзя снабдить кишиневские ТЭЦ. Не дойдет газ и до Молдавской ГРЭС.

Для того, чтобы проект стал реальной альтернативой энергобезопасности, необходимы существенные инвестиции в строительство нового газопровода и реконструкцию перемычки Яссы-Унгены.

Через пару лет власти объявили о второй фазе проекта: расширение возможностей газопровода Яссы-Унгены и его строительстве до Кишинева. Для этого нужны 200 миллионов евро. Молдавская сторона должна внести 110 миллионов.

Не проанализировав свои действия, Молдова заключила контракт с ЕБРР на получение кредита в 90 миллионов евро, а также получила подтверждение ЕС, что Еврокомиссия выделяет грант в 10 миллионов евро на реализацию проекта - это те деньги, которых не хватало. Парламент утвердил закон о сумме займов. И вдруг меняют правила игры: румынский национальный оператор газотранспортной системы «Transgaz» покупает молдавское госпредприятие «Vestmoldtransgaz», которое администрирует газопровод Яссы-Унгены. По контракту с «Transgaz» уже румынская компания обязана инвестировать в проект 90 миллионов евро. Свои инвестиционные обязательства в размере 110 миллионов евро Молдова оставила за собой.

При наличии всех инвестиций проект Яссы-Кишинев может быть реализован. Компания «Transgaz» имеет финансовые и технические возможности реализации обязательств.

И вот новые изменения: начало работ перенесли с весны на осень. Но если эти работы не начнутся в активном режиме в сентябре, то вряд ли к концу 2019 года будут закончены.

Второй путь поставки газа: реверс из Турции

- По моему мнению, в конце концов газ в Молдову будет поступать реверсом из Балкан.

Экономически и технически выгоднее осуществить реконструкцию компрессорной станции на юге Молдовы, в Вулканештах, чтобы организовать реверс газа из Румынии по существующему трансбалканскому газопроводу. Это и дешевле, и технически проще.

Для реализации задачи минэкономики и МИДЕИ еще несколько лет назад нужно было приступить к переговорам, разрабатывать и подписывать договоренности со всеми странами, находящимися на этом пути: Румынией, Болгарией, Грецией, Украиной, Турцией. С молдавской стороны все будет сделано впопыхах, потому, что срок контракта между Молдовой и «Газпромом» истекает, а вероятность того, что проект Яссы-Кишинев заработает, очень низка.

Как договориться об оптимальной цене на газ

- Не исключено, что газ будет поставляться, как и сейчас, напрямую через Украину. И контракт о такой поставке «Газпром» тоже заключит.

Если у Молдовы будет не один, а два-три способа получения газа, - это будет важный инструмент и более сильная позиция в переговорах по цене.

Почему «Нафтогаз» сможет выкручивать нам руки в переговорах о цене

- Любые инвестиции будут внесены в стоимость кубометра газа. Но это не катастрофа. Если инвестиции в 100 миллионов евро, а это два миллиарда лей, включить в тариф на газ на 30 лет, на срок службы газопроводов, это увеличит тариф на 1-2 процента.

Если у Молдовы не будет альтернативы существующих поставок газа, то «Газпром» будет обладать преимуществами в переговорном процессе. К тому времени, к 2019 году, у «Газпрома» уже заработает газопровод в Турцию по дну Черного моря. Поэтому будет причина не подавать газ в Молдову через Украину. «Газпром» может сослаться на то, что Украина ненадежный партнер. Поэтому весь дискомфорт, связанный с взаимоотношениями с украинским «Нафтогазом», предложат оплачивать Кишиневу. Сколько скажет «Нафтогаз» заплатить за прокачку газа, столько мы и заплатим.

Если же будет альтернативный путь, то, я уверен, что на переговорах по стоимости газа Молдова сможет договориться об оптимальной цене. В противном случае мы по-прежнему будем финансировать Приднестровье через газовый контракт.

Когда Молдавская ГРЭС сможет закупать газ самостоятельно

- Если газ будет поставляться через газопровод Яссы- Унгены, Приднестровью газа не хватит. Не хватит и Молдавской ГРЭС – из-за расчетной проходимости газопровода.

Единственный способ «накормить» Молдавскую ГРЭС - реверсом по трансбалканскому газопроводу. Молдавская ГРЭС сможет закупать газ самостоятельно и продавать произведенную энергию на рынке, в том числе и Молдове.

Марина ТИМОТИНА