Итоги парламентских выборов в Молдове могут привести к протестам, - президент

Глава государства рассказал о внутренней ситуации в Молдове в свете предстоящих парламентских выборов.

Игорь Додон допустил возможность протестов в республике после победы Партии социалистов на парламентских выборах, которые должны состояться в ноябре. Дестабилизация ситуации, по мнению главы государства, может возникнуть вследствие "давления" правящей партии.

- Я думаю, что есть очень большая вероятность дестабилизации ситуации в республике, - рассказал президент в интервью ТАСС. - Правящая демократическая партия на прошлых выборах получила около 17%. Но за эти четыре года, это были выборы 2014 года, она через административные ресурсы контролирует 60% депутатов. Если правящая партия попробует также надавить, подкупить, использовать административный ресурс для того, чтобы сформировать себе парламентское большинство по результатам этих выборов, это неминуемо выведет людей на площадь и с левого фланга, и с правого фланга. Пока что я вижу, что такие амбиции есть: всех сломать, всех заставить и так далее. Если выборы пройдут более-менее корректно, тогда, возможно, мы сможем избежать этой ситуации.

На вопрос о готовности к такому развитию событий Игорь Додон отметил, что с 2009 года находится в оппозиции. И в должности президента он тоже находится в оппозиции правительству и парламенту. За это время было проведено сотни протестов.

- Готовы ли мы к протесту? Конечно, готовы. И президент будет вместе с народом на площади в случае негативного сценария, - заявил глава государства.

В то же время он категорически отмел возможность коалиции между социалистами и демократами по итогам выборов.

- Мы реально оцениваем ситуацию, мы должны понимать, что у нас с ними пути общего нет, - подчеркнул Игорь Додон. - Они будут в любом случае пытаться объединяться против нас. Какой выход из этой ситуации? Нужно получить парламентское большинство и сформировать полностью власть. Не пророссийскую, не проевропейскую, как было до сих пор, а промолдавскую.