Легко ли быть Михаем Гимпу: Чего стоят главному либералу Молдовы «пинки Кремля»

Гимпу позвали разбираться с «вызовами, исходящими от России»

Главный либерал Молдовы устроился в жизни всем на зависть и на загляденье — ни за что не отвечает в стране, зато зарплату получает и в зарубежные командировки за наш с вами счет еще как летает

В Молдове лучше всего быть Михаем Гимпу! Не в смысле крепким шестидесятилетним мужчиной, лидером Либеральной партии и убежденным унионистом, юморным дядечкой и дядей Дорина Киртоакэ, в в смысле на его месте. Ведь хорошо Михай Федорович устроился в свое шкуре, просто отлично, согласитесь!

Теперь постараюсь аргументировать свой посыл. Смотрите, Михай Гимпу заседает в комфортабельном здании парламента, заседания всего раз в неделю, зато зарплата депутатская всем на зависть. Плюс льготы разные, плюс статус председателя какой-никакой, но партии, имеется. И и.о. президента Михай Федорович в свое время успел побыть! Камень поставил на главной площади Кишинева, а при его содействии племяш «гусеницу» у железнодорожного вокзала...

В общем, уютно устроился Михай Гимпу. Ни за что отвечать не приходится, ничего строить не надо, с бедностью и экономической разрухой в стране бороться — тоже. Зато критиковать можно вволю! И в турне заграничные за наш с вами счет ездить, где его принимают на государственном уровне.

Вот Михай Федорович в очередную поездку улетел — принимает участие в работе весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Варшаве с 25 по 28 мая. Главными темами встречи станут, разумеется, противодействие вызовам, исходящим от России, выполнение задач по военным расходам НАТО и поддержка антитеррористических операций. А Гимпу известен как ярый русофоб, потому на любимой им антироссийской волне его так любезно привечают в разных там Европах и в Штатах.

А нам-то что от этого? У нас зарплаты и пенсии вырастут, если Гимпу в очередной раз пнет Кремль? Начнут строиться больницы и школы, социальное жилье и заводы, если главный молдавский либерал в лишний раз пройдется по поводу «руки Москву»? Гастарбайтеры станут возвращаться с заграничных заработков, если Михай Федорович опять куснет Путина?

Зато летает он в заграничные вояжи на наши с вами деньги. И суточные ему выдают из наших налогов. И живет он не в хостеле, думается, а в приличном отеле, где постельное белье всегда свежее, есть бассейн, улыбчивые горничные и бесплатные завтраки. А борцы с «российской угрозой» и не должны жить иначе! Всегда надо быть готовым к «вызовам, исходящим от России»! И лишний раз убеждаешься, что быть на месте Гимпу — это здорово, это просто супер!

ЛЕОНИД РЯБКОВ