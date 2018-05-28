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Канду в Грузии: Важно объединить наши усилия на пути к евроинтеграции
28.05.2018

Председатель парламента Республики Молдова Андриан Канду вместе с высокопоставленными европейскими и американскими официальными лицами поздравил грузинский народ со 100-летием со дня основания первой Демократической Республики Грузия.

Андриан Канду 26 мая принял участие в официальной церемонии, организованной по этому случаю в Тбилиси, пишет moldpres.md.

Говоря о совместных проектах для Молдовы и Грузии, Андриан Канду подчеркнул, что Европейский союз должен играть более активную роль в урегулировании конфликтов в соседних странах. Он сказал, что в Молдове, особенно в контексте выборов в этом году, обеспокоены угрозами, связанными с пропагандой и дестабилизацией, вызванными Российской Федерацией.

«Вместе с Грузией и Украиной Молдова работает над созданием общей платформы для продвижения интересов трех стран. Важно объединить наши усилия по поддержанию мира, процветанию и продвижению реформ в целях европейской интеграции», - сказал спикер.

На официальной церемонии в Тбилиси присутствовали многочисленные европейские и американские официальные лица, в том числе глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, заместитель помощника госсекретаря США Бриджет Бринк, еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан, главы государств, спикеры, премьер-министры и министры из Армении, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Азербайджана, Эстонии, Украины, Беларуси, Румынии, Франции, Турции, Чехии, Греции, Великобритании.

В пятницу вечером Андриан Канду вместе с грузинским спикером Ираклием Кобахидзе принял участие и в открытии Зала независимости в парламентской национальной библиотеке Грузии. Основанная в 1846 году библиотека - крупнейшая в Грузии, в ее фонде - более 3,6 миллиона экземпляров книг.


 
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