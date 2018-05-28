Прокурор Кишинева - «Комсомолке» о драке в ночном клубе, после которой скончался человек...

Один подозреваемый задержан, другой объявлен в розыск, им грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В пятницу, 25 мая, в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в Кишиневе скончался 30-летний кишиневец которого неделю назад сильно избили в ночном клубе в ТЦ "Атриум". Погибший находился на дне рождения, он вышел на улицу вместе с другом и увидел человека, который приставал к девушке, та сопротивлялась. Друг погибшего подошел к агрессору и попытался остудить его пыл, завязалась драка. Попытка выручить товарища из беды закончилась тем, что конфликт разгорелся еще сильнее. Об этом сообщила жена погибшего.

Его привезли в реанимацию с травмами лицевых костей, была проведена срочная операция. Мужчина впал в кому, а 25 мая, скончался. По предварительным данным в драке участвовало 4 человека, а подозреваемый также отправился на больничную койку.

- Возбуждено уголовное дело по статьям «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть» и «Хулиганство», один подозреваемый задержан, второй объявлен в розыск, по третьему работаем, чтобы доказать меру степени его виновности, - сообщил «Комсомолке» прокурор Кишинева Штефан Шаптефраць. - У ночного клуба произошла драка. Сначала трое человек избивали одного, затем тому на помощь пришли двое приятелей и потом была драка стенка на стенку — трое на трое. Такая, по крайней мере, вырисовывается картина.

- Все началось с того, что начали приставать к девушке?

- Да, приставали к девушке. Она это подтверждает.

- Назойливо к ней приставали?

- Не могу пока сказать, как все это происходило. Но, наверное, раз была такая реакция, что-то было оскорбительное, что обидело девушку. А парень среагировал так, как счел нужным.

- Значит, он поступил как мужчина!

- Это уже неизвестно, кто мужчина. Тот, кто смог отойти в сторону или тот, кто все это затеял. Здесь очень сложный случай. Поэтому я не тороплюсь заранее кого-то обвинять.

- Подозреваемые находились в нетрезвом состоянии?

- Наверное, да. Вы же понимаете, что такое ночной клуб? Там трезвые бывают крайне редко.

- Подозреваемые — профессиональные спортсмены?

- Исходя из того, что мы знаем, да.

Штефан Шаптефраць сообщил нам, что подозреваемым грозит до пятнадцати лет лишения свободы.