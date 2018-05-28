Общество После смертельного избиения мужчины у ночного клуба в Кишиневе был арестован боец К-1 Суд назвал меру пресечения задержанному Михаю Пыргару. Сегодня, 27 мая, суд сектора Рышкановка вынес решение об аресте сроком на 30 суток бойца К-1, задержанного после жестокого избиения мужчины у ночного клуба в Кишиневе. 25-летний Михай Пыргару является известным спортсменом. В прошлом году он стал победителем турнира «Кубок чемпиона Константина Цуцу». На странице в Facebook бойца-чемпиона много снимков с самым титулованным бойцом Молдовы и депутатом парламента Константином Цуцу. По подозрению в этом резонансном избиении 30-летнего мужчины был задержан еще один боец К-1. Жена погибшего, Алиса Черанева, заявила, что в числе спортсменов, зверски избивших ее мужа, есть еще один чемпион – Аурел Игнат. По этому делу были открыты три уголовных производства по факту хулиганства, нанесения повреждений средней тяжести и нанесения тяжких телесных повреждений, в результате которых наступила смерть человека. Виновным грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее стало известно, что жестокое избиение молодого мужчины перед столичным ночным клубом совершил спортсмен, пристававший к девушке. 30-летний мужчина пришел в ночной клуб, чтобы отпраздновать день рождения приятеля. Но домой он уже не вернулся. Сергей оказался в Институте скорой помощи в состоянии комы из-за многочисленных травм, полученных в результате жестокого избиения. Спустя несколько дней мужчина умер. У него остались жена и маленький сын. Михай Пыргару является обладателем Кубка чемпиона Константина Цуцу Алиса осталась вдовой

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