Сенсация в Молдове: Стало, наконец, известно, как в один миг избавиться от всех чиновников-коррупционеров

Выход есть - он прост и оригинален

О том, что правительство постоянно как бы заботится об инвесторах - своих и заморских, принимает стратегии и планы по привлечению инвестиций - общеизвестно. И о том, что инвесторов чаще всего и в первую очередь не привлекает система налогообложения – тоже известно.

Ведь в Молдове совокупный налог, то есть налог оплачиваемый государству работодателем и налоги/выплаты с работника, составляет 46,5 процентов. Самый эксплуататорский по сравнению со странами ЕС где - 39,8 процентов, России - 36,6 процентов, Румынии - 26,4 процента.

И все усвоили, сколько должны отдать работники родному государству на «пропитание» из своей начисленной зарплаты – это подоходный налог, из соответствующей части зарплаты по 7 процентов и по 18 процентов, это взносы мед – 4,5 процента и соц. – 6 процентов.

И сколько работодатель – это 4,5 процента в мед. бюджет, 23 процента в соц. бюджет, это и множество других налогов, сборов, акцизов и НДС.

Все статистики и отчеты приводят только начисленную зарплату. Никогда нигде нет сведений о чистой зарплате.

Это же - обман.

А ведь следует исходить из того, что и доля выплачиваемая добровольно работниками, и та которую как бы тоже добровольно платит и работодатель, все это из одного кармана – из того что нарабатывает коллектив конкретного предприятия, исходя из объемов производства, прибыли, из валовой добавленной стоимости в ВВП.

И тогда получается, что все пафосные государственные концепции и стратегии по защите инвесторов, и все пустые, никому не известные двухсторонние договора об исключении двойного налогообложения, для тех же инвесторов, это только ширма.

Потому как следует защищать сперва работников, рынок труда.

А инвесторы и/или работодатели здесь ни причем. Они ведь такие же эксплуататоры, что и государство со своим налоговым кодексом и армией инспекторов-мздоимцев.

И тогда представьте себе, что было бы если хотя бы на пол года/год закрыть все конторы налоговой службы. Отправить в долгосрочный неоплачиваемый отпуск 1892 гавриков-инспекторов.

Все, что полагается государству, все равно поступит на казначейские счета. Потому как налогоплательщики в основной своей массе – законопослушные.

А теневики все равно как не платили, так и не будут платить.

За то им, теневикам, не надо будет платить неизменную растущую дать госчиновникам, налоговой и ее инспекторам. И тогда, может быть, совесть заговорит и они частично начнут самостоятельно выходить из своих «лесов».

Само собой исчезнут, вымрут и добрая часть коррумпированных чиновников. Не потребуются специализированные госструктуры по борьбе с коррупционерами... И тогда, может быть - да здравствуют Нью Васюки...

Дмитрий БАРБАЛАТ (Facebook)