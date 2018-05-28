История названий уездов Молдовы

Бакэу Этимология слова Бакэу, которая дает название городу и уезду, является неопределенной. Лингвисты считают, что может быть несколько вариантов происхождения названия: от имени местного руководителя Бако, от ягод винограда (бакэ) или даже от бога Вакха. Ботошань Название связано с событиями 1439 года, когда «татары пришли, разграбили и сожгли местечко Ботошаний». По мнению исследователей, название происходит от боярина по имени Боташ, который жил на этих землях. Кстати, на самой старой из известных до сих пор печатей Ботошань, на которой изображен раскрытый павлиний хвост, есть надпись «Печать местечка Боташ».

Васлуй

По мнению лингвиста Александра Филиппиде, название «Васлуй» – славянского происхождения. Есть, конечно, и другие гипотезы, но версия Филиппиде считается наиболее достоверной. Корень «vas» (вас) означает «лесная зона», так что Васлуй означал для половцев «река, которая течет между лесами». Отталкиваясь от заметки польского путешественника M. Стриковского, Георге Гибэнеску утверждает, что Васлуй был засвидетельствован документально в 1375 году. Это, однако, ложное толкование, которого придерживался ряд историков, к сожалению, сохранившееся в некоторых официальных документах, в том числе на мраморной доске у входа в учреждение Уездного совета. Вранча Название Вранча датировано 2 июля 1431 года. Оно засвидетельствовано документально в форме «Варанча» - название фракийско-дакского происхождения. По словам фокшанского историка Цезаря Керкиу, который изучал в архивах историю уезда, название Вранча восходит к 1431 году. Галаць Есть множество теорий, сформулированных в стремлении установить происхождение названия. Гипотеза, выдвинутая достопамятным историком Паулом Пэлтыня, считается самой достоверной. Таким образом, кельтское происхождение названия Галаць принято многими крупными историками, такими как Цезарь Боллиак, Ион Гика, Ион Хелиаде Радулеску.