Александру Македон: «Не играйте с огнем – полностью сгорите!»

Руководитель предвыборного штаба проевропейского кандидата в примары Кишинэу Андрея Нэстасе рассказал о грязной кампании, которая проводилась на этих выборах теми, кто выступает против проевропейских и антиолигархических сил. Александру Македон в эксклюзивном интервью порталу ТРИБУНА заявил, что грязные нападки продолжатся, и предупредил тех, кто клевещет, что они ответят перед законом.

Т: Г-н Македон, как вы оцениваете результаты выборов в примэрию 20 мая 2018 года?

А.М.: Здесь мы должны выделить некоторые важные моменты. Прежде всего, эту победу мы получили вместе с избирателями против олигархического режима, захватившего Молдову, в том числе и примэрию столицы. Независимо от лживых опросов власти, которая пыталась манипулировать общественным мнением, независимо от грязи, ежедневно выливавшейся на население прессой, аффилированной власти, независимо от нападок с любой критикой в адрес Андрея Нэстасе и его команды, независимо от широкого продвижения кандидата власти Сильвии Раду, она не прошла во второй тур. Это позорное для режима поражение и блестящая победа демократического, проевропейского электората.

Во-вторых, я хотел бы отметить образцовый способ мобилизации важной части электората в Кишинэу, который понял фактическую ставку выборов 20 мая и не позволил власти вести свою грязную игру. Благодаря исполнительности этих избирателей, которых я хочу поблагодарить, единый кандидат проевропейских и антиолигархических сил Андрей Нэстасе прошел во второй тур.

В-третьих, я хотел бы отметить колоссальные усилия команды Андрея Нэстасе, которую я имею честь возглавлять на этих выборах. Она много работала, в чрезвычайно сложных условиях, но во имя благородной идеи. Эти люди заслуживают полного уважения и признательности за то, что сделали.

Т: Говорят, что Андрея Нэстасе поставило в выгодное положение прослушивание его разговора с матерью, который был обнародован прямо накануне выборов …

А.М.: Однозначно, такая подлость не совершалась ни в одной избирательной кампании в Молдове. Прослушивать разговор сына с матерью и сделать его общедоступным могут только люди, лишенные каких-либо жизненных принципов, только негодяи. Я понимаю, часто политика – грязное дело, но чтобы так! В этом случае преступили все возможные границы. Данный поступок власти помог нам показать людям реальные шансы этого подлого режима.

Т: Г-н Нэстасе сказал, что был единственным кандидатом, против которого применялись грязные технологии в этой кампании. Почему вы так думаете?

А.М.: Потому что Андрей Нэстасе – единственный кандидат, представляющий реальную опасность для власти. Его победа на выборах – страшный кошмар тех, кто захватил наше государство. Андрей Нэстасе неоднократно заявлял и, что самое важное, демонстрировал конкретными действиями, что его цель – освободить Молдову от рабства гиен, которые хотят держать страну в нищете и мраке. Теперь мы начинаем наш победный марш на примэрию, а осенью продолжим на всю страну. Выборы в Кишинэу и Бэлць показали, как много людей ненавидит этот режим, захвативший всю страну, и это – прямое доказательство того, что его дни сочтены. Люди ненавидят режим, который мошенническим путем пришел к власти, и ждут выборов, чтобы избавиться от него. Вместе мы сможем. Андрей Нэстасе и Майя Санду – это лидеры, пользующиеся широкой поддержкой граждан, они свергнут режим, а всех преступников и узурпаторов передадут правосудию, как и должно быть. Все просто: те, кто украл, должны ответить перед законом за свои деяния.

T: Давайте вернемся к грязной избирательной кампании…

А.М.: Я должен сделать признание, чего не хотел бы. Но лучше, чтобы люди знали правду. К сожалению, подлость тех, кто прибегает ко лжи и манипуляциям, настолько велика, что не ограничивается грязными нападками на будущего примара Андрея Нэстасе. У меня есть информация о том, что политические гиены наняли наемников для распространения лжи и о тех, кто в штабе победившего кандидата. В поле зрения этих бессовестных и безбожных людей находится компания, которую основал я, моя семья и мои друзья. Я знаю, что готовятся все виды лжи, фальсифицированные документы, поддельные фильмы и фотографии, чтобы поддержать эту их клевету. Но мы готовы и будем твердо реагировать. Клеветники ответят по закону, не будет им пощады.

T: Какова ваша стратегия на второй тур?

A.M.: Она такая же, как и на первый тур – мы работаем с людьми, продвигаем предвыборную программу, решения для Кишинева, мы объясняем, почему на этих выборах важна победа единого кандидата антиолигархических сил. Именно мы принесем в Кишинэу честь, порядок и процветание. Мы покажем людям, что у нас есть конкретные решения, чтобы остановить хищения и растраты государственных средств, что можем привлечь инвесторов и повысить уровень жизни, чтобы наша молодежь гордилась тем, что живет в Кишинэу. Мы дадим им повод оставаться дома, чтобы жить в благополучии и мире рядом со своими семьями.

T: Почему вы не принимаете предложение Иона Чебана участвовать в открытых дебатах?

А.М.: Как говорили мои коллеги, у нас есть своя повестка дня, которая давно установлена. Чтобы о нашем предвыборном предложении и решениях проблем столицы узнали, нам не нужны выступления под открытым небом, для этого есть много других возможностей, и мы их используем. Кроме того, о чем дискутировать с г-ном Чебаном? О том, как его друзья украли миллиард? Как захватили государство? Почему молодые люди уезжают и так много семей разделены и в отчаянии? Почему столицей так плохо управляли? Люди знают ответы на эти вопросы, именно поэтому они голосуют за нас.

Т: По вашему мнению, как завершатся 3 июня выборы?

А.М.: Мы выиграем эту основательную битву за будущее всех нас. Левые никогда не побеждали на выборах в примэрию столицы, это – бастион свободы, демократии, он никогда не был и не может быть завоеван никакими иными силами, кроме как демократическими, проевропейскими. Тем более что исторический момент, который мы переживаем, является особенным. Однозначно, Андрей Нэстасе победит, другие варианты мы не рассматриваем.

Т: Однако звучат некоторые мнения, что результаты выборов в столице могут быть впоследствии отменены под определенным предлогом …

А.М.: От нынешней власти можно ожидать чего угодно. Им чуждо понятие демократии, они не раз показывали, что готовы поставить все на колени для достижения своих интересов. Только если они попытаются украсть нашу победу, они будут очень сожалеть об этом. Ситуация в стране, а особенно в столице, напоминает пороховую бочку – нужна лишь искра. Вот почему мой призыв власти таков: «Не играйте с огнем – полностью сгорите!»

И еще … Они использовали весь арсенал воровской лжи и клеветы в отношении Андрея Нэстасе. Они увидели, что не могут сломать его таким образом, поэтому гиены, питающиеся трупом власти, готовят новую волну грязи, чтобы вылить ее на тех, кто входит в команду, которая выйдет победителем 3 июня. Они будут пытаться шантажировать, запугивать нас, использовать клеветнические доносы, поддельные фильмы и все, что вы можете себе представить, еще более грязно, чтобы попытаться дискредитировать нас. Но их шантаж ни к чему не приведет. Мы сильные, мы готовы заплатить эту цену, чтобы освободить столицу от контроля гиен, и мы победим. Я призываю этих бесстыдных и безбожных существ: «Внимание, гиены! Вы будете отвечать перед законом!»

Кристина Пендя