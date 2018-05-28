Евро и доллар взбунтовались: курс валют в Молдове в понедельник

Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на понедельник, 28 мая. Евро после продолжительного падения взял курс на отыгрыш утерянных позиций. В первый день недели "европеец" отвоюет у лея еще два бана и установится на отметке в 19,7344 лея. К слову, с начала месяца "иностранец" просел по отношению нацвалюте на два с лишним процента.

Леи, доллары или евро: министр финансов РМ о том, в чем и где хранить средства

Что касается доллара, то он продолжает напирать на лей. В понедельник "американец" будет стоить в 16,8534 лея. Таким образом, доллар отыграет у нацвалюты еще четыре бана, а с начала месяца он стал тверже около двух процентов.

В наступление перейдут украинская гривна, которая будет стоить 0,6443 лея, румынский лей — 4,2636 бана, а российский рубль отступит до 0,2721 бана.