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Экономика
Евро и доллар взбунтовались: курс валют в Молдове в понедельник
28.05.2018

Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на понедельник, 28 мая. Евро после продолжительного падения взял курс на отыгрыш утерянных позиций. В первый день недели "европеец" отвоюет у лея еще два бана и установится на отметке в 19,7344 лея. К слову, с начала месяца "иностранец" просел по отношению нацвалюте на два с лишним процента.

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Что касается доллара, то он продолжает напирать на лей. В понедельник "американец" будет стоить в 16,8534 лея. Таким образом, доллар отыграет у нацвалюты еще четыре бана, а с начала месяца он стал тверже около двух процентов.

В наступление перейдут украинская гривна, которая будет стоить 0,6443 лея, румынский лей — 4,2636 бана, а российский рубль отступит до 0,2721 бана.


 
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