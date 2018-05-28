28 Мая 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
ДПМ предпочла бы видеть Иона Чебана во главе примэрии из геополитических соображений
28.05.2018

У демократов во втором туре, после того, как Сильвия Раду выбыла из предвыборной гонки, нет выгодного для них кандидата, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Он напоминает, что демократы отказались публично поддержать одного из кандидатов во втором туре, хотя в первом туре они активно поддерживали идею выдвижения единого кандидата проевропейских сил.

С тактической точки зрения, пишет политолог, ДПМ сможет извлечь выгоду из победы любого из двух кандидатов.

Переход примэрии под контроль социалистов, по мнению Диониса Ченуши, станет катализатором геополитической риторики в преддверии парламентских выборов 2018 года. В условиях электората, переживающего приступ истерии из-за политической экспансии пророссийских сил, демократы могли бы легче привлечь к себе неопределившихся проевропейских избирателей, а также разбавить критику со стороны непарламентской оппозиции, считает политолог.

В то же время, подчёркивает Дионис Ченуша, победа Чебана может стать полезным аргументом в попытках властей смягчить жёсткую позицию европейских институтов и продвинуть идею создания коалиции проевропейских сил ради сохранения европейского вектора.

Если пост примара Кишинёва достанется Андрею Нэстасе, то демократы также смогут этим воспользоваться, считает политолог.

Во-первых, тем самым один из лидеров непарламентской оппозиции окажется поглощён проблемами столицы, что потребует внимания и совместных усилий партии и тех медийных ресурсов, которые поддерживают лидера Платформы DA, подчёркивает Ченуша.

Во-вторых, политолог прогнозирует, что если Нэстасе не справится со столичными делами, то он превратится в мишень для критики и потенциальный источник разочарования для избирателей в возможностях оппозиции в канун парламентских выборов, предстоящих в конце 2018 года.

Политолог не исключает того, что, не в последнюю очередь, пребывание Нэстасе на посту генпримара может быть использовано для поддержки призыва демократов к необходимости сотрудничества между проевропейскими силами

Хотя оба сценария могут быть использованы демократами, пишет Дионис Ченуша, на данный момент аффилированная с этой партией пресса предпочитает изображать Андрея Нэстасе в негативном свете. Из этого следует, что ДПМ больше заинтересована в том, чтобы столицу возглавили социалисты, а не Андрей Нэстасе, заключает политолог.


 
Количество просмотров:
180
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.