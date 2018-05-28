ДПМ предпочла бы видеть Иона Чебана во главе примэрии из геополитических соображений

У демократов во втором туре, после того, как Сильвия Раду выбыла из предвыборной гонки, нет выгодного для них кандидата, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Он напоминает, что демократы отказались публично поддержать одного из кандидатов во втором туре, хотя в первом туре они активно поддерживали идею выдвижения единого кандидата проевропейских сил.

С тактической точки зрения, пишет политолог, ДПМ сможет извлечь выгоду из победы любого из двух кандидатов.

Переход примэрии под контроль социалистов, по мнению Диониса Ченуши, станет катализатором геополитической риторики в преддверии парламентских выборов 2018 года. В условиях электората, переживающего приступ истерии из-за политической экспансии пророссийских сил, демократы могли бы легче привлечь к себе неопределившихся проевропейских избирателей, а также разбавить критику со стороны непарламентской оппозиции, считает политолог.

В то же время, подчёркивает Дионис Ченуша, победа Чебана может стать полезным аргументом в попытках властей смягчить жёсткую позицию европейских институтов и продвинуть идею создания коалиции проевропейских сил ради сохранения европейского вектора.

Если пост примара Кишинёва достанется Андрею Нэстасе, то демократы также смогут этим воспользоваться, считает политолог.

Во-первых, тем самым один из лидеров непарламентской оппозиции окажется поглощён проблемами столицы, что потребует внимания и совместных усилий партии и тех медийных ресурсов, которые поддерживают лидера Платформы DA, подчёркивает Ченуша.

Во-вторых, политолог прогнозирует, что если Нэстасе не справится со столичными делами, то он превратится в мишень для критики и потенциальный источник разочарования для избирателей в возможностях оппозиции в канун парламентских выборов, предстоящих в конце 2018 года.

Политолог не исключает того, что, не в последнюю очередь, пребывание Нэстасе на посту генпримара может быть использовано для поддержки призыва демократов к необходимости сотрудничества между проевропейскими силами

Хотя оба сценария могут быть использованы демократами, пишет Дионис Ченуша, на данный момент аффилированная с этой партией пресса предпочитает изображать Андрея Нэстасе в негативном свете. Из этого следует, что ДПМ больше заинтересована в том, чтобы столицу возглавили социалисты, а не Андрей Нэстасе, заключает политолог.