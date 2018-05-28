Приоритеты изменились: Молдове отказали во вступлении в НАТО вместе с Украиной и Грузией

Поддержка лишь Украины и Грузии во вступлении в ряды НАТО оказалась приоритетом польской политики.

Стремление властей Молдовы сделать нашу страну членом НАТО заметно. Министерство обороны периодически направляет наш воинский контингент на различные учения Альянса. Правительство Молдовы подчеркивает, что наша страна вместе с Украиной и Грузией будет принята и в НАТО, и в ЕС. Однако выяснилось, что это не так.

Украина и Грузия должны стать членами НАТО так быстро, как это возможно. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве. Польский министр призвал Альянс помнить о том, что Украина, Грузия и Молдова – его партнеры, «которые больше всего могут пострадать от дестабилизации со стороны России». Однако далее Блащак перестал называть Молдову, продолжив говорить исключительно об Украине и Грузии.

- Приоритетом польской политики является поддержка Украины и Грузии. По нашему убеждению, эти обе страны пытаются как можно лучше выполнять свои обязательства в рамках сотрудничества с НАТО. Мы убеждены, что как Украина, так и Грузия должны как можно скорее вступить в НАТО, - подчеркнул Блащак.

Министр национальной обороны Польши высказал мнение, что войска НАТО имеют преимущество над российской армией количественно и технологически, однако россияне сегодня лучше подготовлены к классической войне. При этом Блащак призвал готовиться к широкомасштабным военным действиям.

- НАТО только сейчас готовится защищать балтийские страны и Польшу благодаря удачным решениям, принятым на саммитах в Уэльсе и Варшаве. Поэтому мы верим, что июльский саммит НАТО будет очередным шагом в направлении отпугивания и обороны, возобновления возможностей Альянса вести широкомасштабные боевые действия, - подчеркнул министр обороны.

Блащак добавил, что Альянсу необходимо сейчас больше сил высокой готовности, создание более детальных оборонных планов, и изменения военных учений в соответствии с оборонными нуждами.

Ранее по поручению президента Петра Порошенко его команда начала готовить поправки к Конституции, которые бы законодательно закрепили желание Украины вступить в Евросоюз и НАТО.

Недавно известный политолог Дионис Ченуш заявил, что Евросоюз начал относиться к Молдове жестче, чем к Украине и Грузии. Европа проявляет всё больший скептицизм по отношению к Молдове. Еврочиновников беспокоят низкая скорость и незавершенность реформ, коррупция и популизм молдавских политиков. Эти факторы приводят к тому, что Молдова в глазах функционеров ЕС стала выглядеть хуже Украины и Грузии.