Андрей Нэстасе обещает современный, эффективный и безопасный транспорт

Кандидат от политической партии Платформа „Достоинство и правда” в примары столицы Андрей Нэстасе обещает, что Кишинёв станет городом, где пунктуальность превратится в привычку, поддерживаемую адекватной инфраструктурой мобильности – быстрым и безопасным общественным транспортом, хорошими дорогами и тротуарами. Кроме того, в городе будет достаточное количество общественных парковок, пешеходных зон и велосипедных дорожек, людям с особыми потребностями будет обеспечены условия доступности, а новые авиалинии обеспечат быструю и доступную по цене связь с пунктами назначения за пределами страны, передаёт IPN.

В число мер, которые Андрей Нэстасе обещает реализовать в первый год своего мандата, входит организация выделенных коридоров для общественного транспорта, применение информационных технологий для регулирования дорожного движения и пассажиропотока, а также увеличение числа новых троллейбусов, оснащённых кондиционерами и пандусами для людей с особыми потребностями. На первом этапе будет проведён тщательный аудит практической деятельности имеющихся структур. На втором этапе будет разработан план их восстановления, призванный сосредоточить практическую деятельность на удовлетворении потребности граждан в мобильности, а также на выводе из эксплуатации морально и технически устаревшего общественного транспорта.

Предвыборная программа кандидата от ПППДП предусматривает разработку проектных документов и подачу заявок на доступ к безвозмездным фондам для закупки электробусов. Ещё одной целью является внедрение интегрированной системы электронных билетов „e-ticket”. Муниципальные власти также будут поддерживать разработку мобильных и веб-приложений, содержащих открытую информацию о расписании и движении общественного транспорта.

В отношении проблемы парковок Андрей Нэстасе берёт на себя обязательство найти, определить границы, обустроить места для парковки и нанести соответствующую разметку, защитив при этом зелёные насаждения. Кандидат предлагает создать муниципальное предприятие по управлению общественными парковками и постепенно ввести плату за парковку на городских улицах. Ещё одним его обещанием является обеспечить единообразие тротуаров и подъездных путей общего пользования, исходя из их неотъемлемого основного предназначения. С целью создания адекватных условий для пешеходов, безопасность пешеходных переходов будет обеспечена с помощью чёткой дорожной разметки и других надлежащих мер, особенно вблизи учебных заведений.

Андрей Нэстасе также обещает, что с первого месяца своего мандата он распорядится обеспечить все подчинённые примэрии учреждения оборудованием, необходимым для парковки велосипедов, а впоследствии будут реализованы программы поддержки водителей альтернативного и экологически безопасного транспорта.