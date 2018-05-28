Жители Бричанского района Молдовы - «Комсомолке»: После вашей статьи румынские самолеты перестали летать над нами и «воровать» наши дожди

Stopfals обвинил «КП» в создании фейковой новости и дискредитации Румынии, но главное, что на севере Молдовы, наконец-то дождались дождей.

Хорошо устроились, однако! Я о тех своих коллегах, которым, видимо, тяжелым стал журналистский хлеб, потому они решили долю свою немалую получать из заграничных грантов, отслеживая в отечественных СМИ так называемые фейковые новости, то есть, не соответствующие действительности или же с подтасованными фактами. Заграничные гранты — деньги хорошие, здесь можно гораздо больше заработать, не надо проводить журналистские расследования, мотаться по селам, искать телефоны нужных людей, пытаться их разговорить, чтобы получить нужную информацию... Сидишь в комфортабельном офисе, кондиционер навевает прохладу, у монитора — крепко заваренный кофе, выискиваешь «блох» и фейки у коллег... Красота!

Вот и у меня нашли. 20 мая в «Комсомолке» была опубликована статья под названием «Румыны распыляют в небе реагенты, «воруя» дождь у Молдовы, чтобы мы покупали овощи и фрукты у ЕС!» Вкратце. Со мной связался житель села Тецканы Бричанского района Виктор Бурейко, который рассказал о том, что румынские самолеты регулярно летают над территорией Молдовы.

 Над нашим селом ежедневно летают румынские самолеты Ан-24, турбовинтовые, только сегодня четыре раза пролетел. Разворачивается над Кыржэуцами и летит обратно. Они же не имеют права летать! Молдова — независимое и суверенное государство!, – якобы заявил Виктор Бурейко. (запомните это «якобы»!) Когда я спросил Виктора, зачем они к нам залетают, он ответил: «Разбрасывают реагенты! Специально создают искусственную засуху, дабы мы покупали продукцию из ЕС! Я это точно знаю. У меня агрономическое образование, я знаю, что реагентами можно разгонять тучи, есть специальные реагенты, которыми можно вызвать град. Как только дождевая туча появляется над селом, тут же появляется и румынский самолет и дождя в итоге так и нет".

Я всегда пытаюсь при написании статей использовать все мнения, в том числе и полярные. Позвонил в государственную экологическую инспекцию, главе территориального офиса в Бричанском районе Дину Баралюку, который сообщил, что распылять реагенты невыгодно, слишком дорого, «овчинка выделки не стоит».

Позвонил и экс-главе Пограничных войск Василию Калмою, который заявил мне, что румынские самолеты не имеют права вторгаться в воздушное пространство Молдовы, а если бы это случилось в то время, когда он возглавлял погранвойска, они были бы немедленно сбиты.

И что же делают охотники за фейками, взявшись за эту новость, которая стала вирусной? Следите за руками. Они связались с Виктором Бурейко, который подтвердил им все, что я написал и сказал, что такого же мнения, что румынские самолеты разгоняют дождевые облака, придерживаются многие жители Бричанского района. Сквозь зубы они это написали, но, знаете, как подали? «В тексте цитируется житель села Тецкань Виктор Бурейко, который якобы рассказал журналисту..." То есть, да, он это все рассказал мне, но рассказал якобы! Вот тут уже я должен воскликнуть «Stop Fals!”

Идем дальше. Охотники за фейками дозвонились и до Василия Калмоя, но он отказался с ними разговаривать, а «впоследствии, - как они пишут — не отвечал на звонки». И что из этого следует, по мнению stopfals? Раз Калмой отказался с ними разговаривать, значит, и мне это сделать не удалось. Выходит, что Василий Калмой тоже ЯКОБЫ заявил и дальше по тексту моей статьи.

Неуважаемые охотники за фальшью! Я с Василием Палычем знаком много лет, только пару дней назад с ним виделся. Это я еще мягко написал, на самом деле слова экс-главы Погранвойск были жестче.

Дальше идет пассаж, который должен был по идее доказать фальшивость моей статьи, что, мол, «Воздушные силы Румынии более 10 лет не используют самолеты АН-24». Но, простите, Виктор Бурейко сам же заявил о том, что он — агроном, он не обязан знать типы всех самолетов, вполне возможно, что он ошибся. А то, что румынские самолеты летают в воздушном пространстве Молдовы, так это МИДЕИ нашей страны разрешило! «В период 15 марта-15 декабря 2018 года осуществляется аэрофотосъемка территорий Румынии в целях создания ортофотопланов на территории Румынии для министерства сельского хозяйства и сельского развития» И полеты осуществляются самолетом Ан-30! Теперь понятно, почему ошибся Виктор Бурейко.

Далее приводится мнение некоего эксперта из института развития и социальных инициатив (на иностранные гранты, вестимо, работает, небось?), который, без обиняков, заявляет: Это пропагандистская статья, ложные новости без ссылок на официальные источники! Мишенью этой дезинформации является Европейский союз, а статья адресована несведующей аудитории. Цель этой дезинформации – дискредитировать Румынию и ЕС, которые являются партнерами по развитию Республики Молдова. Это классические пропагандистские приемы, аналогичные тем, которые использует Российская Федерация для продвижения ложных новостей» (Ну, как же не куснуть Россию-то?!) Дальше «эксперт» пишет: «Самолеты Ан-24 летают на очень большой высоте. Чтобы увидеть самолет этого типа нужно иметь очень хорошее зрение и хорошо знать его очертания. Я как эксперт не всегда могу определить модель самолета, когда он летает высоко”.

Ну, если господин эксперт неважно видит, это не значит, что все остальные тоже. Ведь смог же агроном Бурейко все же определить тип самолета! То, что он ошибся и это оказался не АН-24, а АН-30, по-моему, это мелочь. Виктор мне говорил о том, что самолет все время пытался уйти или в облака или летал над ними. Тогда возникает другой вопрос, зачем, если он вел аэрофотосъемку? Если летать над облаками, наверное, ее трудно вести? Логичнее под облаками, нет? В этой области я дилетант, мне позволительно задавать такие вопросы.

Кстати, после выхода статьи прошло уже около недели, Виктор Бурейко мне позвонил и от имени жителей села Тецканы поблагодарил:

 Как ваша статья вышла, ни один румынский самолет над нашим селом не пролетал! Спасибо «Комсомолке» за статью от имени всех жителей села! - заявил мне Виктор Бурейко. - Я сейчас в поле, вижу большую грозовую тучу, через полтора часа должен пойти дождь.

А ведь именно то, чего мы своей статьей и добивались. А фейк это или нет, судить нашим читателям. Так-то вот...

ЛЕОНИД РЯБКОВ