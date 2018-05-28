Официальные данные: у кого в Молдове самые высокие зарплаты

Представлены официальные данные о том, сколько в среднем получают врачи, учителя и работники производственного сектора в Молдове.

Согласно статистике, самые большие заработки зарегистрированы у сотрудников инфокоммуникационного сектора. Они в среднем получают по 13 тысяч леев (порядка 770 долларов США по текущему курсу Нацбанка страны).

На втором месте — «получки» специалистов финансовой/страховой деятельности — в среднем в месяц они зарабатывают свыше 11 тысяч леев (более 650 долларов).

Тройку самых высокооплачиваемых специальностей замыкает сектор производства и обеспечения электро и теплоэнергией, газом, горячей водой и кондиционирования воздуха — в среднем зарплата здесь составляет около 10 тысяч леев (примерно 590 долларов).

Меньше всего получают работники сферы искусства, отдыха и развлечений — около 3,6 тысячи леев (чуть больше 200 долларов). Средняя зарплата в сфере образования, по данным Нацбюро статистики, по-прежнему не дотягивает до пяти тысяч леев (примерно 280 долларов), а в сфере здравоохранения — не достает до шести тысяч леев (325 долларов).

В целом средняя номинальная оплата труда в нацэкономике составила в первом квартале этого года пять тысяч 906, 5лея, увеличившись за год на 13,2% в номинальном выражении, а в реальном выражении — на 7,6%.