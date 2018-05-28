С прошедшим днем Днестра...

Ситуация с будущим реки продолжает оставаться не вполне понятной и напряжённой. За прошедший год вошёл в силу бассейновый днестровский договор и только «благодаря» молдавскому правительству ещё не начала работу Днестровская речная комиссия.

Работа над соглашением о функционировании Днестровского гидроэнергоузла «подвисла» в силу очевидных «провалов» в обеспечении экологической безопасности для нижнего течения при внедрении документа в его нынешнем состоянии. Гидроэнергетики продолжают доминировать в принятии решений. За этот год они поняли, что общественное мнение – важный фактор и бросили на его изменение солидные деньги, в том числе, на создание своего альтернативного сектора «гражданского общества», попросту ГоНГО.

Хотя оценки воздействия предлагаемых шести ГЭС в Верхнем Днестре не видно и в помине, работа «в низах» для сбора позитивных отзывов от общин, которые будут затронуты этим безумием, продолжается. Задействованы разные механизмы – давление, партийные структуры и т.п. Растёт и общественное сопротивление в обеих странах. Важным новым феноменом последнего года стало подключение к проблеме других секторов гражданского общества.

За год проблема приобрела звучание на национальном уровне. Именно поэтому февральские, 2017г., обязательства двух премьеров по подписанию нескольких межправительственных документов, в т.ч. соглашения по гидроэнергоузлу «в пакете», в течение 2017 года, не реализовались. За этот год началась, наконец, реализация днестровского проекта ГЭФ. Он задумывался как способствующий эффективному сотрудничеству двух стран по управлению бассейном Днестра.

Однако чувствуется, что такому подходу по модернизации трансграничного водного сотрудничества в значительной мере будет мешать активность и инициативы гидроэнергетиков, на который проект вызвался отвечать на основе диалога. А диалог требует отвлечения сил и средств, которых и так не много. Благодаря средствам проекта в этом году завтра более широко будет отмечен День Днестра.

Официальные торжества пройдут в украинском г. Городок. Молдова тоже будет отмечать – в г. Вадул луй Водэ. Основная проблема – как этот праздник сделать народным, а не бюрократическим, пока остаётся.

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