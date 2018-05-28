Чебан: Ямы, эрозия, провалы и разрушение асфальта после дождей - результат хищений

Кандидат от Партии социалистов в примары столицы Ион Чебан обещает осуществить ремонт и качественную реконструкцию городских дорог и тротуаров, а также провести независимую оценку качества этих работ. Помимо этого, кандидат от ПСРМ обещает расширить муниципальный парк троллейбусов на 35 единиц, и увеличить количество автобусов на 50 единиц, передаёт IPN.

Как отмечается в его предвыборной программе, несмотря на то, что каждый год из муниципального бюджета на восстановление дорог и тротуаров выделяются значительные суммы, часто эти средства расходуются не по назначению. По мнению кандидата, именно здесь происходят наиболее крупные хищения, после хищений городской собственности и земли, результатом чего становятся ямы, эрозия, провалы и разрушение асфальта после дождей или по окончании зимы. По словам Иона Чебана, первоочередной его задачей является представить общественности план ремонта дорог.

Кандидат обязуется внедрить систему онлайн-оплаты поездок на общественном транспорте, которая, по его словам, положит конец хищениям неучтённой наличности, собираемой с горожан в транспорте. Кандидат также обещает увеличить количество получателей льгот и компенсаций за поездки на общественном транспорте на 10%. Этими льготами будут пользоваться около 80 тысяч человек.

Ещё одно включённое в предвыборную программу обещание заключается в начале сборки автобусов в Кишинёве. Этот шаг, по словам кандидата, поможет сократить затраты, ежегодно увеличивать количество автобусов, создавать новые рабочие места, а в будущем это позволит поставлять новые автобусы в другие города Молдовы и экспортировать их за рубеж.

По словам Иона Чебана, когда он станет примаром, будет разработана концепция многоуровневых парковок на въезде в город и в его центре, они будут объединены с автовокзалами и торговыми центрами. Пешеходные переходы будут освещены и чётко обозначены дорожными знаками и разметкой. Кроме того, будут отремонтированы и благоустроены шесть подземных ходов.