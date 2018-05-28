„Милсами” приблизился на три очка к „Шерифу”

„Милсами” победил „Петрокуб”, с 2-1, после того, как проигрывал до 81-й минуты матча, который прошел в Орхей. Матч важен для девятого тура Национальной дивизии, передает IPN.

„Петрокуб” начал лучше матч и открыл счет на 7-й минуте, благодаря Дану Тарасу. Затем, игроки „Милсами” дважды попали мячом в перекладину, а в последнюю минуту первого тайма Мелачьо был удален с поля. На 68-й минуте и Вадим Болохан из команды хозяев был удален. В конце игры игроки „Петрокуба” небыли внимательными в обороне, и пропустили два гола Александра Антонюка. В последние секунды Время мог отыграться, но пропустил невероятный гол.

„Милсами” приблизился на три очка к лидеру „Шерифа”, которому не удалось побить „Сперанцу” в Кишиневе, счет 0-0. И в этом матче не обошлось без красной карточки, когда Сирима из „Шерифа” был удален на 86-й минуте за неспортивное поведение. В двух других партиях девятого тура были зарегистрированы следующие результаты: „Заря” - „Динамо-Авто” 1-1 и „Сфынтул Георге” - „Зимбру” 1-0.