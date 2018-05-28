«Молдова и Запад: дискуссия с Владимиром Плахотнюком» в Лондоне...

«Молдова и Запад: дискуссия с Владимиром Плахотнюком», - так называется мероприятие, организованное в Лондоне британским Королевским объединённым институтом RUSI.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в руководстве ДПМ, ее лидер Плахотнюк, принял участие в мероприятии в качестве почётного гостя и рассказал собравшимся «о ситуации в РМ, ходе реформ и основах экономического роста за последние два года».

«Получить такое приглашение – почётно, и я был рад, во-первых, возможности объективно представить политическую и геополитическую ситуацию, в которой действует правительство РМ. Во-вторых, мы смогли обсудить темы, представляющие национальный и региональный интерес, реализацию реформ и, конечно же, осенние парламентские выборы», - сказал по итогам заседания лидер правящей в РМ коалиции.

По его словам, на встрече обсуждалось и положение дел в приднестровском регионе, прогресс, которого удалось достичь благодаря подписанию сторонами пяти протокольных решений.

Говоря о планах ДПМ после выборов, ее лидер заверил, что «стратегия ДПМ предполагает укрепление отношений с Западом, продвижение по пути реформ и модернизацию РМ».

«Это очень важный год для Молдовы. В конце года пройдут выборы. Пришло время, чтобы страны, такие как Великобритания, уделяли больше внимания РМ. Не касаясь внутренних вопросов страны, можно сказать, что экономика восстанавливается, правление становится лучше, с точки зрения стандартов управления, и ясно, что текущие власти озабочены тем, чтобы страна двигалась в правильном направлении», - цитирует пресс-служба ДПМ директора по международным вопросам RUSI Джонатана Айла.