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Мнение известного аналитика о возможной отмене результатов выборов главы столицы!
28.05.2018

Известный политический аналитик Ион Тэбырцэ считает, что результаты новых местных выборов генерального примара Кишинэу не будут отменены, как это муссируется в общественном пространстве после объявления некоторыми конкурентами на выборах об опротестовании в судебном порядке их законности.

В комментарии ТРИБУНЕ насчет  возможной отмены результатов выборов Ион Тэбырцэ сказал, что это невозможно, и такие гипотезы, скорее, напоминают фактор давления во втором туре, возможно, в перспективе парламентских выборов.

«Большинство докладчиков, наблюдателей сообщило, что выборы прошли нормально. Поэтому даже если были некоторые нарушения, они были незначительными. У нас были другие голосования, на которых было больше попыток нарушений, но в конечном итоге те выборы были признаны состоявшимися. Мы помним апрель 2009 года, когда у судьи Конституционного суда Виктора Пушкашу даже было отдельное мнение насчет предвыборной кампании и самих выборов.

Я не думаю, что теперь есть повод, но для оказания определенного давления на ЦИК, возможно, и сообщается об опротестовании по некоторым вопросам. В конце концов, у этих выборы есть  определенный расчет, расчет на перспективу парламентских выборов, мандат, однако, составляет один год. В политическом плане я не понимаю, зачем их отменять. Но, как я говорил ранее, нарушения были не настолько велики, что можно было говорить об отмене результатов выборов», – заключил аналитик.

Андриана Кептине


 
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