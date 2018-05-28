Додон: Я не хочу и не буду допускать, чтобы мне диктовали из Брюсселя или из Москвы

Развитие ситуации в Молдове зависит от мудрости и дальновидности национальных политиков. Если они поддаются попыткам их шантажировать, то они невольно становятся зависимыми в принятии решения. Об этом заявил президент Игорь Додон в интервью изданию ТАСС. В данной связи глава государства подчеркнул, что не будет работать под чью-либо диктовку.

«Делать выбор между сотрудничеством с той или иной страной - было одной из основных ошибок геополитических больших игроков в прошлом. Некоторые продолжают это делать, в основном, западные. Пытаются ставить условия. Если кто-то диктует: "Давайте высылайте трех дипломатов из Молдовы, потому что нам нужно показать мировой тренд", и (национальные политики) принимают решение не в интересах своего государства, то это самое-самое опасное. Я не хочу и не буду допускать, чтобы мне диктовали из Брюсселя или даже из Москвы. Я буду исходить из своих национальных интересов. Все», - отметил президент.

Глава государства в очередной раз повторил, что Молдова обречена иметь хорошие отношения и с Западом, и с Востоком и привел в качестве примера пожелания населения нашей страны согласно последним опросам: «У нас, например, 65% хотят дружить с Россией. Но в то же время где-то 40% хотят вступить в Европейский союз. А 43-45 - в ЕАЭС. Единственный выход для таких стран, как Молдова, для избежания внутреннего конфликта, - это взвешенная сбалансированная политика».

В этой связи президент указал на ошибку властей Молдовы, в основном правительства, политика которых однобока: «они хотели и хотят дружить с Европой, с Америкой, но не в молдавских интересах, а против России».«Я не хочу дружить с Европой, с Америкой против кого-то, так же как я не хочу дружить с Россией против Европы. Мы нейтральная страна. И я всегда говорил: ребята, вы там воюете между собой, санкции, контрсанкции, а мы маленькие, нас все обижают. Да, я за стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Да, я за прагматичные отношения с Европейским союзом, Соединенными Штатами. Я думаю, что мы именно так будем строить нашу дальнейшую политику и экономику», - заявил Додон.

При этом, президент отметил, что дружить «и с теми и с теми» представляется делом непростым в условиях противостояния Запада с Российской Федерацией и выразил надежду на то, что крупным геополитическим игрокам удастся найти общий язык. «Нам будет легче договориться со всеми по решению тех проблем, с которыми мы сталкиваемся. Да, это не проблемы глобального характера. Но те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они глобальны для нас, они жизненно важны для нашей страны. Поэтому если будет нормальный диалог между Россией и Западом, от этого выиграем и мы», - подытожил Игорь Додон.