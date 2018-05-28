Поздравительное послание Господину Ильхаму АЛИЕВУ, Президенту Азербайджанской Республики

От имени народа Республики Молдова и от меня лично передал Господину Ильхаму АЛИЕВУ, Президенту Азербайджанской Республики самые искренние и сердечные поздравления по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.

Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени народа Республики Молдова и от меня лично примите самые искренние и сердечные поздравления по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.

Пользуясь приятной возможностью, с удовольствием отмечаю эффективные многосторонние контакты между нашими странами.Уверен, что традиционные дружественные молдавско-азербайджанские отношения будут и впредь залогом продвижения политического диалога, углубления взаимовыгодного экономического сотрудничества и обоюдной поддержки на международной арене.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и новых успехов на высшем государственном посту, а всему азербайджанскому народу – мира, согласия и благополучия и прошу принять заверения в моем самом высоком к Вам уважении.