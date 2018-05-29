Черствость или здравомыслие: граждане Молдовы не хотят подавать попрошайкам, потому что они — мошенники

Есть и те, кто не может пройти мимо несчастных, просящих милостыню.

На улицах молдавских городов часто можно встретить людей, просящих милостыню. Отношение к ним у граждан неоднозначное: кто -то не подает из принципа, а кто-то делает это весьма охотно. Мнения разделились и у корреспондентов «Комсомолки».

МНЕНИЕ «ЗА»

«Не стоит делить нищих на «хороших» и плохих»

Да, профессиональных нищих в нашей стране много, может, столько же или даже больше, чем тех, кого выходить с протянутой рукой выталкивает на паперть нужда. Но нельзя же всех стричь под одну гребенку! Тем более, некрасиво, если ты сунул пару леев в иссохшую бабулькину руку, потом следить за ней, чтобы узнать, как она потратит твое вспомоществование.

Если подаешь милостыню, то надо это делать от всей души, а как потом облагодетельствованный поступит с твоим деньгами, пусть остается на его совести. У «моего» маркета тоже стоят бабушки, я их узнаю в лицо, потому что они регулярно сюда приходят. Но назвать их профессиональными нищенками, я не могу. Вижу их раз-два в неделю, значит, приходят, когда совсем припрет, когда денег за душой — ни лея.

Есть и другая категория нищих. Тоже обретаются у моего дома. Сидит на тротуаре со свертком, внутри упакован младенец (а может, нет его там), на бордюре табличка, мол, малышу срочно требуется операция. Мамаша не первый год так собирает на операцию: малыш или должен был вылечиться, или, прости Господи... Ты не Господь, чтобы делить нищих на «хороших» и плохих». Пусть Всевышний их судит. Но не мы. Если хочешь помочь — помоги, а не делай из этого случая повод для еще одного поста в соцсетях.

Леонид РЯБКОВ

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

«О попрошайках все давно известно — уж лучше я деньги попридержу»

Я никогда в своей жизни не подавал деньги попрошайкам. В голове всегда крутилась фраза покойного дедушки: «Я лучше пахать буду, как проклятый, чем стоять с протянутой рукой». Так и умер — на работе. Потому к попрошайкам у меня отношение, близкое к однозначному: я не верю, что просить деньги — единственный способ их заполучить.

Многократно я наблюдал за «чудесным исцелением калек», которые еще вчера со страдальческим видом сидели на тротуаре, сложив ноги неестественным образом, а на следующий день радостно выпрыгивающих из маршруток. Я видел, как люди, якобы собирающие средства на излечение своих детей, безбожно их пропивают у ближайшей рюмочной. А еще видел предупреждения полиции о том, что тот или иной «фонд», собирающий деньги с попавших в пробку водителей, никаким детям не помогает, и вообще является рядовым мошенничеством.

Я все это слышал, видел и знаю, а потому любое подозрение меня и моих единомышленников — вполне обоснованное. И нечего нас винить!

Дмитрий КОБЗАРЬ