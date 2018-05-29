Что сказал и чего не сказал Владимир Плахотнюк в Лондоне?

Телеканал Publika TV проинформировал нас 26 мая 2018 года о том, что председатель Демократической партии Влад Плахотнюк, в качестве почётного гостя, принял участие в мероприятии, организованном в Лондоне Королевским Объединённым институтом Великобритании. Телезрители смогли узнать из первоисточника, непосредственно от главного героя события, о том, как британские хозяева были объективно ознакомлены с: „политической и геополитической ситуацией, в условиях которой мы руководим Республикой Молдова; с темами, представляющими национальный и региональный интерес; с ходом реформ; и, конечно же, с парламентскими выборами, предстоящими этой осенью”. В этом же контексте исполнительный координатор руководства Молдовы Влад Плахотнюк отметил, что „стратегия Демократической партии заключается в укреплении отношений с Западом, в продолжении пути реформ и модернизации Республики Молдова”.

Следует отметить дипломатическую деликатность господина Влада Плахотнюка, который воздержался от заявлений о европейской интеграции Республики Молдова, ограничившись лишь упоминанием реформирования и модернизации нашей страны. Понятно, что заявлять экспертам из страны, которая примерно через 10 месяцев собирается покинуть Европейский союз, о европейской интеграции как цели твоей страны, несколько неуместно.

Тем не менее, хотим мы этого или нет, но модернизация Республики Молдова возможна только в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом. Потому что не существует областей общественной, социальной, экономической и политической жизни, которые не были бы упомянуты в Соглашении об ассоциации с целью их приведения к стандартам европейского сообщества. И это невозможно скрыть. И если ты пытаешься это скрыть, значит, на первый план выходят пропагандистские интересы.

Действительно, одно из самых успешных определений пропаганды дал историк Кэлик Хентя: „Пропаганда состоит из запланированных действий по информированию с целью убеждения, поддерживаемых спонсором, имеющих конечной целью оказание влияния и даже изменение отношения и поведения выбранной целевой аудитории для удовлетворения политических интересов спонсора, с использованием ложных, частично правдивых, искажённых и ограниченных аргументов и информации, наряду с истинными и в сопровождении различных форм принуждения и цензуры”.

Таким образом, перечисление лишь выгодных для имиджа аспектов и сокрытие тех из них, которые вредят имиджу, как и озвучивание полуправды, идеально вписываются в рамки пропаганды. В этом отношении важно посмотреть, чего Влад Плахотнюк не рассказал британским хозяевам, а Publika TV, соответственно – гражданам Молдовы, о прогрессе в процессе реформирования страны.

Он не сказал им то, что, в любом случае, невозможно скрыть, и что следует из официальных документов, таких как: Доклад ЕС о реализации положений Соглашения об ассоциации, от марта 2018 года; Доклад Государственного департамента по правам человека; Доклад Freedom House „Nations in Transition” о динамике ситуации с демократией в Молдове; Доклад Народного адвоката о соблюдении прав и свобод человека в Республике Молдова и т. д. И в этих документах вещи названы своими именами. Как хорошие, так и плохие. Очевидно, что хорошие вещи усердно демонстрируются на Publika TV и других телеканалах, аффилированных правящей Демократической партии, а вещи неприятные, но очень хорошо задокументированные, остаются без внимания.

А эти вещи очень серьёзны: политическая миграция, скорее всего, вызванная давлением и подкупом, изменила конфигурацию парламентского большинства; сохранение пыток в пенитенциарных и психоневрологических учреждениях; произвольные аресты и задержания политических оппонентов; избирательное правосудие по политическим мотивам; отсутствие прогресса в расследовании кражи миллиарда и наказании виновных; сохранение практически монопольного контроля над СМИ и т. д.

Подобные тревожные события в Республике Молдова, хорошо известные на Западе, но утаиваемые приближёнными к властям СМИ, не могут способствовать модернизации страны и её сохранению на пути европейской интеграции. А упоминание на различных форумах борьбы с иностранной пропагандой, в отсутствие реальных усилий по борьбе с внутренней пропагандой, способно окончательно скомпрометировать стратегическую цель нашей страны – европейскую интеграцию, сохранив её в серой зоне.

Эксперты IPN

Сегодня Информационное агентство IPN начинает новый цикл материалов, призванных облегчить понимание гражданами основных политических идей, озвучиваемых в публичном пространстве заметными политическими силами Молдовы. Цикл носит название „Противодействие внутренней и внешней пропаганде посредством правильного информирования и опровержения пропаганды” и представляет собой логическое продолжение двух проектов, осуществляемых IPN на протяжении несколько лет. Первым проектом является цикл дебатов „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, реализуемый при поддержке Немецкого фонда Ханнса Зайделя.

В рамках второго проекта Агентство подготовило и продолжит готовить новости, основанные на основных вечерних дискуссионных передачах, выходящих на всех телеканалах страны, с их публикацией ранним утром следующего дня. Эти новости отличаются корректностью: политические заявления передаются в них именно так, как они были сформулированы их авторами. Цикл, который мы представляем сегодня, поможет нам разобраться в закулисьи официальных заявлений и в истинных интересах лиц, обладающих правом принятия решений, а также несущих ответственность перед молдавским обществом за свои заявления и действия. В целом, медийные продукты IPN обеспечивают беспристрастную передачу заявлений, а также разграничение информации и мнений.