Ион Чебан обещает отремонтировать 90 школ и 80 детских садов

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия Кишинев Ион Чебан обещает отремонтировать частично или полностью около 80 детских садов и около 90 школ. В своей предвыборной программе, кандидат ПСРМ обещает сохранить доплату к заработной плате в размере 50% для сотрудников детских садов (поваров, воспитателей, медицинского персонала и др.), по крайней мере, до тех пор, пока парламент и правительство не изменят законодательство для этой категории служащих, передает IPN.

В качестве примара, Ион Чебан гарантирует бесплатное посещение детских садов для семей с двумя или более детьми дошкольного возраста. Еще одним моментом его программы является онлайн-запись в детские сады, с возможностью для каждого родителя видеть место в очереди и дату, когда можно будет получить направление. Кандидат отмечает, что его задачей является ввести строгий контроль записи в детские сады. Каждый ребенок должен иметь место в дошкольном учреждении по месту жительства.

В предвыборной программе кандидата ПСРМ содержится и пункт о поддержке талантливых детей. Таким образом, талантливые дети должны получать специальную муниципальную помощь - призы для учащихся и стипендии для студентов в рамках программы „Молодежь - наше будущее”. Современные лаборатории и спортивное оборудование будут предоставляться школам посредством соглашений с местными и иностранными партнерами.

Ион Чебан обещает разработку муниципальной программы „Электронная книга учета ученика” и ее экспериментальное внедрение в нескольких школах в городе, по крайней мере, по одной в каждом секторе. Каждый родитель сможет отслеживать посещение (вход и выход из школы), результаты (отметки, домашние задания, комментарии учителей), а так же смогут общаться с преподавателями на любые темы.

В сегменте Образования, кандидат предлагает создание единого онлайн-реестра кружков и спортивных секций, а так же развивающих центров. Желающие смогут найти онлайн-деятельность, в основе некоторых параметров, таких как: вид деятельности, географическое расположение, возраст и другие параметры.