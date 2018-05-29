Кандидат ППДП обещает увеличить фонд заработной платы для педагогов на 45 млн. леев

Кандидат от Политической партии „Платформа достоинство и правда” на должность примара столицы Андрей Нэстасе обещает увеличить фонд заработной платы для педагогических работников и руководителей учреждений дошкольного, начального и среднего образования на 45 млн. леев, скорректированный ежегодно к уровню инфляции, начиная с 2019 года. В своей предвыборной программе, кандидат ППДП фиксирует увеличение капитальных вложений в систему образования и их распределение в зависимости от установленных приоритетов.

Среди приоритетов, Андрей Нэстасе отмечает открытие новых детских садов и групп для обеспечения каждого ребенка местом в детском саду. Кандидат говорит, что убедит хозяйствующих субъектов, которые строят жилые кварталы, инвестировать вместе с примэрией в образовательную инфраструктуру и будет поддерживать, в том числе, открытие частных детских садов.

Другой целью, включенной в предвыборную программу, является дальнейшее упрощение процесса зачисления в детские сады, с ликвидацией дискреционных норм, которые дают чиновникам повод для злоупотреблений. Кроме того, кандидат ППДП обещает создание минимального фонда финансирования образования из общего объеме доходов примэрии, исключая переводы, по крайней мере на 20%, начиная с бюджета на 2019 год.

Андрей Нэстасе утверждает, что запустит реальную программу, но амбициозную по реконструкции учебных заведений и оснащения современным оборудованием классов, спортивных площадок и пр. Другим объективом является обеспечение высокого уровня качества для всех учебных заведений, чтобы независимо от учреждения, в котором учится ребенок, он мог пользоваться одинаковыми услугами.

Андрей Нэстасе добавил, что должны быть предприняты меры по повышению успеваемости в школах с проблемами путем дополнительного оснащения, повышения мотивации и удержания педагогических кадров. Также должны быть усилены возможности Главного управления образования, молодежи и спорта в целях реализации основных его функций, чтобы обеспечить доступ учащихся к качественному образованию и решить проблему отказа от школы.