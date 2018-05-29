Поможет ли Шору королевский адвокат избежать тюрьмы?

Судебные заседания по делу бывшего председателя административного совета «Banca de Economii» Илана Шора в апелляционной палате Кагула будут тянуться еще 13 месяцев. Если за этот срок подсудимый не будет приговорен - его придется освободить, сообщает Noi.md.

21 июня 2017 года Шора приговорили в совокупности к 7,5 годам лишения свободы. Обвинение просило 19 лет. Его признали виновным в получении обманным путем 5 миллиардов лей у «BEM» и освободили из-под стражи под судебный контроль. После череды самоотводов судей АП Кишинева ВСП распорядилась передать дело в Кагул.

Председатель ассоциации по предупреждению и борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Андрей Доника считает, что заинтересованные лица реализуют схему, которая поможет Шору избежать тюрьмы. О тактике затягивания говорит и бывший представитель Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре.

Шор нанял известного британского юриста Джеймса Рамсдена – королевского адвоката, ведущего специалиста по отслеживанию активов. В деле о «краже века» он должен был расследовать версию о сокрытии похищенных денег в Великобритании, сообщила «The Times», «бросить вызов отчету «Kroll», выявить тех, кто совершил мошенничество, установить местонахождение денег». Издание назвало инцидент одним из самых крупных мошенничеств в мире: украденная сумма эквивалентна 8 процентам ВВП Молдовы. Автор статьи пишет, что ни одного бана из украденных денег не возвратили.

После того, как в феврале Рамсден выступил с первыми заявлениями по делу Шора, стало ясно, что его задача – отбелить мэра Оргеева. Адвокат много говорит об «ущербе имиджу Шора», о «бездоказательных и неправильных» выводах, о политической подоплеке дела. Конкретную информацию о местонахождении украденных денег Рамсден не обнародовал. Его главной мишенью стали отчеты «Kroll», подтверждающие ключевую роль Шора в «краже века»: кражу координировали группы его компаний. Королевский адвокат объявил, что якобы цель «Kroll» - скрыть настоящих виновников и бенефициаров кражи.

Примечательно, что британский адвокат не отрицает вины Шора и считает приговор молдавского суда справедливым. «Я не говорю, что Шор не несет определенной вины за ошибки, которые привели к совершению мошенничества»,- отмечает Рамсден. В то же время он подчеркивает факт добровольного сотрудничества Шора со следствием, что якобы подразумевает более лояльное отношение юстиции. Адвокат считает, что в расследовании неверно указана роль Шора в махинациях, при этом во многом едва ли не дословно повторяет аргументы самого Шора.

На какие средства Шор нанял столь высокооплачиваемого специалиста, чьи гонорары исчисляются сотнями тысяч долларов?

По официальным данным, мэр Оргеева имеет скромный заработок и долг в 57 миллионов лей, который должен вернуть до 2022 года. Весь задекларированный в 2017 году доход Шора – зарплата мэра в 34 тысячи лей и проценты от депозитов в банках в размере 789 лей. Его супруга, согласно декларации, заработала 843 тысячи лей. На банковских счетах семьи – около миллиона лей в разных валютах. Откуда у Шора деньги на оплату концертов зарубежных исполнителей и запуск социальных проектов в разгар выборов?

В неофициальных комментариях представители правоохранительных органов дают понять, что иностранный адвокат оперирует данными, оторванными от действительности: скорее всего, его выводы основаны только на тех источниках информации, доступ к которым ему обеспечили заинтересованные лица.