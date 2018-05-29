Стационарный телефон уходит

Услуги стационарной телефонии в Молдове становятся все менее популярными и востребованными.

Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на данные регулятора рынка, число абонентов сократилось в январе-марте 2018 г. на 10,9 тыс. (0,96%) - до 1,133 млн., объем голосового трафика - на 63,5 млн. минут (14,3%) - до 379,7 млн. минут. А объем продаж услуг в первом квартале сократился по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 39,8 млн. леев (21,8%) - до 143 млн. леев.

Абонентская база сократилась не только у Moldtelecom, на 6,6 тыс. (0,7%) - до 1,011 млн., но и у остальных 23 альтернативных поставщиков, суммарно на 4,3тыс. (3,4%) - до 121,3 тыс. В результате такой динамики, уровень проникновения услуг фиксированной телефонии сократился за три месяца на 0,3 п.п. - до 31,9%.

Сокращение общего объема продаж также характерно для всех операторов соответствующего рынка. У Moldtelecom он снизился на 39,7 млн. леев (22,5%) - до 136,9 млн. леев, а у конкурентов - на 82,9 тыс. леев (1,3%), до 6,1 млн. леев.

Как следствие, среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) сократился на 10,2 леев (19,6%) и составил 41,9 леев. У Moldtelecom он равен около 45 леев, а альтернативных операторов - 16,5 леев. В конце первого квартала рыночная доля Moldtelecom по доходам равнялась 95,7%, а совокупная доля альтернативных операторов - 4,3%.