Избиение возлюбленной ревнивым мужчиной из-за «отметины» в столичном подземном переходе сняли на видео

Жестокие удары по голове нанес мужчина своей подруге в столичной подземке.

Жуткий инцидент произошел в подземном переходе у торгового центра Malldova. Мужчина, переходивший дорогу на виадуке со своей спутницей, внезапно разозлился. На глазах у других людей он начал ругаться и оскорблять свою спутницу.

Девушка бросилась к выходу из подземки, но была настигнута. Здесь мужчина уже дал волю рукам: он схватил любимую за волосы и стал наносить ей удары кулаком по голове.

По словам очевидцев, недовольство мужчины вызвала ссадина на лице девушки, которая появилась без его участия. Из-за этого он приревновал свою возлюбленную к тому, кто оставил ей отметину. Свидетели происшествия сняли увиденное на камеру: страна должна знать своих героев.