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Экономика
FoxMart обязали выплатить миллион за препятствие проверке Совета по конкуренции
29.05.2018

Миллионный штраф придется выплатить сети магазинов FoxMart за сговор о повышении цен на бытовую технику.

Пленум Совета по конкуренции принял решение о начале расследования в отношении признаков нарушения Закона о конкуренции сетью магазинов бытовой техники в 2015 году. Тогда несколько столичных продавцов бытовой техники, в числе которых были компании Maxiteh – ST (магазины Maximum), Rolling International (магазины FoxMart), BM Technotrade (BOMBA) и AV Electronic одновременно повысили цены на свою продукцию.

Инспекторы Совета по конкуренции провели проверки в офисе компании ÎCS «Rolling International» SRL на улице Каля Ешилор, 10, и в его подразделении, находящемся на улице Петриканская, 23. В результате проверки были составлены протоколы о проведении инспекции и изъяты документы, а ряд помещений был опечатан. За отказ подчиниться инспекции пленум распорядился оштрафовать ответчика на 918 079 леев, что составляет 0,45% от общего оборота за 2014 год.

По заявлению представителей ответчика в приказе на проведение проверки в офисе и на складе компании не были указаны ее название и фискальный код. Поэтому они были вправе не допустить доступ в помещение людей, представившихся контролерами. Кроме того, проверяющие одновременно пришли в офис на ул. Каля Ешилор 10 и на склад компании на ул. Петриканской 23. И единственному человеку, имеющему право представлять компанию, понадобилось время, чтобы добраться с Чекан на Скулянку и подписать направление на проверку. Это не может быть квалифицировано как задержка подписания документов о проведении инспекции. 

На этом основании компания «Rolling Internaţional» SRL потребовала аннулировать решение Совета по конкуренции как незаконное. Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу компании как необоснованную. Высшая судебная палата оставила в силе это решение.

В марте 2015 года Совет по конкуренции оштрафовал четырех экономических агентов за одновременное повышение цен на бытовую технику. Компании отказались давать объяснения, оправдывающие их решения о подорожании товаров, и были оштрафованы на 5,3 миллиона леев. Штраф был наложен на компании Maxiteh – ST (магазины Maximum), Rolling International (магазины FoxMart), BM Technotrade (магазины BOMBA) и AV Electronic. 


 
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