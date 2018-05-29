Владельцы смартфонов увеличили вдвое трафик мобильного интернета

В Молдове в I квартале 2018 г. трафик, сгенерированный пользователями мобильного интернета через смартфоны, практически удвоился (+96,4%), в сравнении с тем же периодом 2017 г., составив 8,76 млн. ГБ. Об этом сообщило Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, отметив, что, в то же время, трафик пользователей выделенного интернет-доступа увеличился на 16,1% и составил 12 млн. 948,6 тыс. ГБ.

Продажи услуг мобильного интернета в Молдове динамично растут В целом в январе-марте 2018 г. общий трафик широкополосного мобильного интернета составил 21,7 млн. ГБ, что на 39% больше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, передает Noi.md. По данным НАРЭКИТ, за первые три месяца этого года один пользователь мобильного интернет-доступа в Молдове через смартфон сгенерировал среднемесячный трафик 1613,3 МБ, а один пользователь выделенного Интернет доступа – среднемесячный трафик 13,7 ГБ.

В целом в течение I квартала 2018 г. количество пользователей широкополосного мобильного интернета (на основе технологий 3G, 4G и через модемы/карты/USB – выделенный доступ) увеличилось в стране, по сравнению с ситуацией на конец прошлого года, на 2,8% и превысило 2 млн. 497,7 тыс., а уровень проникновения услуг широкополосного мобильного интернет-доступа на 100 жителей Молдовы достиг отметки 70,3%.

Согласно данным, представленным НАРЭКИТ тремя действующими поставщиками сетей и услуг мобильных электронных коммуникаций (Orange Moldova, Moldcell şi Moldtelecom - Unite), самые динамичные ритмы прогресса отмечены на сегменте пользователей мобильного интернета на основе технологии 4G. Количество этих пользователей увеличилось на 7,2% и составило более 741,9 тыс. Из них, в I квартале с.г. 660,6 тыс. пользовались мобильным интернетом через смартфон и 81,4 тыс. – через модемы/карты/USB.

НАРЭКИТ отмечает, что услуги мобильных коммуникаций 4G, запуск которых состоялся в ноябре 2012 г., обеспечивают интернет-доступ с мобильных устройств и интернет-навигацию с высокой скоростью передачи данных – до 300 МБ/с. В конце 2017 г. уровень покрытия населения и территории Молдовы сетями 4G составлял 97% и соответственно 94%. Это означает, что практически все владельцы смартфонов или планшетов могли пользоваться высокоскоростным интернетом.