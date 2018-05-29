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Экономика
Максимальные розничные цены на топливо в Молдове увеличатся
29.05.2018

Во вторник, 29 мая, Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликует новые максимальные розничные цены на нефтепродукты, которые будут действовать с 30 мая по 12 июня. Согласно прогнозам компании Vitoil Trading, розничная цена продажи бензина может вырасти до 19 леев и 95 банов за литр, а дизельного топлива - до 18 леев и 01 бана за литр. 

Эксперты отмечают, что подорожание топлива обусловлено сохранением тенденции роста цен на нефть. Основной причиной повышения стоимости топлива было решение мониторингового комитета ОПЕК + о снижении квот на добычу нефтепродуктов. 

Предполагается, что это будет последний рост розничных цен на нефтепродукты в Республике Молдова в среднесрочной перспективе, а через две недели последует первое за последнее время снижение стоимости бензина и дизельного топлива.
 


 
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