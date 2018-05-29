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Экономика
Сколько в Молдове безработных
29.05.2018

В начале апреля 2018 года было зарегистрировано 23672 безработных, а в течение месяца – еще 1903 безработных, из них 867 – женщины и 1036 – мужчины. Согласно данным Национального агентства занятости населения, из 12.359 безработных, зарегистрированных в начале года, 4.684 уже заняты на рынке труда.

Трудоустройство безработных из уязвимых групп будут поощрять субсидиями С начала года лишь 612 безработных были зачислены на курсы профессиональной подготовки, и только 719 из них завершили обучение.


 
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