Сколько в Молдове безработных

В начале апреля 2018 года было зарегистрировано 23672 безработных, а в течение месяца – еще 1903 безработных, из них 867 – женщины и 1036 – мужчины. Согласно данным Национального агентства занятости населения, из 12.359 безработных, зарегистрированных в начале года, 4.684 уже заняты на рынке труда.

Трудоустройство безработных из уязвимых групп будут поощрять субсидиями С начала года лишь 612 безработных были зачислены на курсы профессиональной подготовки, и только 719 из них завершили обучение.