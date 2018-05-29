29 Мая 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Опубликован список самых попурных стран для отдыха у молдован
29.05.2018

Самыми популярными направлениями для отдыха в первые три месяца этого года у граждан Молдовы были Египет, Румыния и Болгария. Об этом свидетельствуют данные Агентства по туризму РМ.

Согласно информации агентства, в первые три месяца этого года около 28 тысяч граждан Молдовы поехали за границу, приобретя путевки в туристических агентствах, что на 43% больше, чем в аналогичный период 2017 года. Большинство из них – 98% – отправились за рубеж на отдых.

Египет выбрали 33,6% молдаван, Румынию — 28% и Болгарию — 10,6%. Далее следуют Украина (7,6%), Турция (4,3%), Италия (2%), Чехия (1,6%), ОАЭ (1,5%), Австрия (1,1%) и Венгрия (1%).


 
Количество просмотров:
99
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.