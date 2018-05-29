Опубликован список самых попурных стран для отдыха у молдован

Самыми популярными направлениями для отдыха в первые три месяца этого года у граждан Молдовы были Египет, Румыния и Болгария. Об этом свидетельствуют данные Агентства по туризму РМ.

Согласно информации агентства, в первые три месяца этого года около 28 тысяч граждан Молдовы поехали за границу, приобретя путевки в туристических агентствах, что на 43% больше, чем в аналогичный период 2017 года. Большинство из них – 98% – отправились за рубеж на отдых.

Египет выбрали 33,6% молдаван, Румынию — 28% и Болгарию — 10,6%. Далее следуют Украина (7,6%), Турция (4,3%), Италия (2%), Чехия (1,6%), ОАЭ (1,5%), Австрия (1,1%) и Венгрия (1%).