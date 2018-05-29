Зачем идти на рынок прямо сейсас

О пользе молодых овощей написано много. Молодой горошек – отличный источник полезной для пищеварения клетчатки, богат витаминами группы В, витамином С, фолиевой кислотой, калием и фосфором.

Морковь содержит бета-каротин, преобразуемый ферментами организма в витамин А (ретинол), укрепляющий сетчатку глаза.

Огурец на 95% состоит из воды, насыщенной калием и служащей прекрасным средством для выведения шлаков и отравляющих веществ.

Черешня не только очень вкусная, но и богатая витаминами, минералами и микроэлементами ягода, полезна для кожи, волос и ногтей. Уникальна черешня и тем, что содержит мелатонин, вещество, которое помогает бороться с бессонницей.

Конец мая — время, когда не только за овощами и фруктам следует обязательно идти на рынок, но и за свежей козьей и овечьей брынзой.

Цены и продукты кишинёвского центрального рынка.