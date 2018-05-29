Общество В парке Валя Морилор начался ремонт лестницы Знаменитая лестница в парке Валя Морилор в скором будущем обретет новое лицо - накануне стало известно о начале ремонтных работ. Как сообщает unimedia.info, примэрия Кишинева получит со стороны Бухареста грант размером 18 млн 970 тысяч леев для восстановления гранитных лестниц в парке Валя Морилор. Соглашение о гранте было подписано накануне в ходе встречи временно исполняющего обязанности примара Кишинева Руслана Кодряну с примаром 1 сектора Бухареста Даниелом Тудораке.

point.md Наш канал в Telegram Количество просмотров: 73 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости