В парке Валя Морилор начался ремонт лестницы

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Общество
Знаменитая лестница в парке Валя Морилор в скором будущем обретет новое лицо - накануне стало известно о начале ремонтных работ.
Как сообщает unimedia.info, примэрия Кишинева получит со стороны Бухареста грант размером 18 млн 970 тысяч леев для восстановления гранитных лестниц в парке Валя Морилор.
Соглашение о гранте было подписано накануне в ходе встречи временно исполняющего обязанности примара Кишинева Руслана Кодряну с примаром 1 сектора Бухареста Даниелом Тудораке.
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