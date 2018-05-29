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Общество
В парке Валя Морилор начался ремонт лестницы
29.05.2018

Знаменитая лестница в парке Валя Морилор в скором будущем обретет новое лицо - накануне стало известно о начале ремонтных работ.

Как сообщает unimedia.info, примэрия Кишинева получит со стороны Бухареста грант размером 18 млн 970 тысяч леев для восстановления гранитных лестниц в парке Валя Морилор.

Соглашение о гранте было подписано накануне в ходе встречи временно исполняющего обязанности примара Кишинева Руслана Кодряну с примаром 1 сектора Бухареста Даниелом Тудораке.


 
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