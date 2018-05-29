Из Молдовы выдавливают всё русское: КС может лишить русский язык статуса

Конституционный суд Молдавии 29 мая огласит решение по запросу депутатов от Либеральной партии, которые требуют признать неконституционным положение о статусе русского языка, как языка межнационального общения в Молдавии и аннулировать все упоминания русского языка в молдавских законах. Как передает наш корреспондент, речь, например, идет об отказе от перевода на русский язык принимаемых законов, других документов, а также права граждан обращаться на русском в органы власти и получать на нём ответ.

В своем обращении либералы сетуют на то, что закон о функционировании языков был принял в других исторических реалиях, когда еще существовал Советский Союз. Сегодня они считают это анахронизмом, а обладающий особым статусом русский язык, по их мнению, «конкурирует» с государственным. Они также указывают, что этнические русские составляют лишь около 4%, поэтому статус русского языка «необоснован», а также «ущемляет» языки других меньшинств, способствуя их русификации.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил российской «Независимой газете», что Тирасполь «отреагирует» на решение КС Молдовы. «Обсудим его решение и определим свои шаги», — сказал Красносельский. Он добавил, что лишение русского языка статуса убедит приднестровцев в «правоте своего выбора — жить отдельно от Молдовы и добиваться признания своей независимости».

Об опасности для русского языка в Молдавии Красносельский говорил и на совещании с представителями молодежных организаций ПМР. Он отметил, что многие конфликты на постсоветском пространстве, включая приднестровский, начались из-за языковой проблемы. «Вызывает опасение нагнетание ситуации вокруг русского языка. Многие государства заражены русофобией и другими проблемами в языковой сфере, что может привести к новым конфликтам и войнам», — сказал приднестровский президент.