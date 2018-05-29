Частные предприятия Молдовы смогут легко увольнять халтурщиков

«Комсомолка» выяснила, к чему приведет регламент, который намерено утвердить правительство.

Сотрудники предприятий, вне зависимости от типа собственности и организационной формы, должны будут пройти переаттестацию, которая покажет, соответствуют ли они своей должности. Об этом сообщили молдавские СМИ, сославшись на проект регламента, представленный на пуб­личные консультации Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. Согласно законопроекту, работодатели будут вправе проводить аттестацию сотрудников не чаще одного раза в три года.

- Переаттестация госслужащих должна проводиться, ведь они предоставляют публичные услуги. А для частного сектора это плохая идея, - прокомментировал проект экономический эксперт Сергей Унгуряну. - Такое вмешательство государства в частный сектор недопустимо! Малые и средние предприятия выживают, как могут. Если менеджер по продажам хорошо продает, зачем его проверять?!

Мы связались с начальником управления политики в области трудовых отношений и социального партнерства Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Александром Гецу.

- Этот регламент никого не обязывает. Если работодатель хочет провести переаттестацию работников, он имеет право это сделать и, в случае несоответствия, уволить непрофессионального сотрудника согласно статье 86, Е. Если же работодатель не хочет этого делать, он и не обязан! Будет проводить аттестацию тогда, когда захочет, - пояснил проект регламента Александр Гецу.

Он добавил, что регламент основывается на статье 86 Трудового кодекса, в которой говорится, что работодатель имеет право уволить сотрудника за несоответствие занимаемой должности.

То есть эта статья действовала и раньше, но не было регламента, утвержденного правительством, поэтому каждый делал это так, как ему приходило в голову. А теперь будет одно правило для всех, на которое можно будет ссылаться, - отметил начальник управления министерства.

Регламент пока не утвержден. Ожидается, что это произойдет в течение двух-трех месяцев.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ