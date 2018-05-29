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Политика
Советники раскрыли махинации семьи Нэстасе, «прихватившей» памятник национального значения
29.05.2018

Махинации семьи Нэстасе, которые привели к переходу памятника национального значения в Кишиневе в частную собственность, раскрыли советники ПСРМ.

Сегодня, 29 мая, представители ПСРМ вскрыли махинации с недвижимостью семьи Андрея Нэстасе. Как выяснилось, здание офиса партии Платформа «Достоинство и правда» на улице 31 августа, 15 в Кишиневе, незаконно приватизировали. Здание является архитектурным памятником национального значения. В 2007 году оно через суд отошло SRL Glasul Națiunii, принадлежащей брату кандидата в генпримары Василию Нэстасе.

По закону приватизация зданий, являющихся памятниками архитектуры, строго запрещена. Но это не помешало тому, чтобы историческое здание в центре столицы стало частной собственностью.

– Этот индивид не будет бороться с коррупцией, незаконным строительством, незаконной арендой и другими нарушениями в столице. Этот пример ясно демонстрирует факт, что Нэстасе сам соучастник этих беззаконий, – заявил муниципальный советник Виктор Поляков.

В 2007 году Андрей Нэстасе, устроившись на работу в Академию музыки и искусств, уже спустя несколько месяцев после начала работы потребовал выделить ему квартиру. И это несмотря на людей, которые годами стоят в очереди на жилье.

– В академии отказали Нэстасе, но он обратился в суд. 15 ноября 2007 года Апелляционная палата Кишинева обязала муниципалитет выделить ему жилплощадь по адресу улица Христо Ботева, 27, – рассказал Поляков.

В результате квартирами в этом доме обзавелись Андрей Нэстасе и его мать.

Советник Александр Одинцов заявил, что Нэстасе понятия не имеет о реальном положении дел в столице. Он боится попасть впросак, поэтому и уклоняется от дебатов с соперником. Он даже не знает о ситуации, происходящей в непосредственной близости от его штаб-квартиры.

– Квартал напротив здания его партии, являющийся частью исторического центра города, собираются снести для строительства. Это незаконно, но были проведены публичные слушания, на которых не присутствовали ни Нэстасе, ни кто-либо из его формирования. Как на пост генпримара Кишинева может претендовать человек, который не знает, что творится перед его собственным носом? – задался вопросом представитель ПСРМ.

Выборы генпримара столицы пройдут уже в это воскресенье, 3 июня. Соперником Нэстасе выступает Ион Чебан. Он не раз призывал второго кандидата на публичные прения, но тот не принял ни одно предложение. Представленную Нэстасе программу эксперты назвали плагиатом, поскольку в ней поднимались вопросы, по которым мунсовет уже принял решение. В свою очередь Чебан заявил, что сможет выполнить свои обещания и знает, как найти на это деньги.


 
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