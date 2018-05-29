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Общество
Участок, на котором находится Республиканский стадион, будет продан США
29.05.2018

Участок под Республиканским стадионом (5,1814 гектара), находящийся в государственной публичной собственности, будет продан Соединённым Штатам Америки, которые намерены построить вместо снесённого в 2007 году стадиона новое здание посольства США в Молдове.

Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный Министерством экономики и инфраструктуры, вынесен на обсуждение общественности, передаёт IPN. В пояснительной записке говорится, что намерение США приобрести данный участок было озвучено в конце прошлого года. Правительству Республики Молдова предстоит провести переговоры по поводу стоимости участка и обеспечить подписание договора купли-продажи.

Республиканский стадион на улице Тигина был построен в 1952 году и снесён в 2007 году, из-за устаревшей инфраструктуры. Иностранными инвесторами было предпринято несколько попыток возвести новую спортивную арену, но все они потерпели неудачу.


 
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