Участок, на котором находится Республиканский стадион, будет продан США

Участок под Республиканским стадионом (5,1814 гектара), находящийся в государственной публичной собственности, будет продан Соединённым Штатам Америки, которые намерены построить вместо снесённого в 2007 году стадиона новое здание посольства США в Молдове.

Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный Министерством экономики и инфраструктуры, вынесен на обсуждение общественности, передаёт IPN. В пояснительной записке говорится, что намерение США приобрести данный участок было озвучено в конце прошлого года. Правительству Республики Молдова предстоит провести переговоры по поводу стоимости участка и обеспечить подписание договора купли-продажи.

Республиканский стадион на улице Тигина был построен в 1952 году и снесён в 2007 году, из-за устаревшей инфраструктуры. Иностранными инвесторами было предпринято несколько попыток возвести новую спортивную арену, но все они потерпели неудачу.