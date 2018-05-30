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Политика
Илан Шор вручил тысячу партбилетов новым членам партии на Юге страны
30.05.2018

Более тысячи партийных билетов вручил лидер партии ШОР, примар Оргеева Илан Шор новым членам политформирования на прошедших в конце прошлой недели районных партконференциях в Кантемире, Леово и Каушанах.

Как сообщает ТРИБУНА, люди заявляют, что хотят быть частью созидательной команды Партии ШОР, цель которой – построение сильного, независимого, социально-ориентированного Молдавского государства.

В рамках мероприятия председатель партии Илан Шор выступил с докладом о достигнутых успехах в указанных районах, а также о развитии политформирования по всей территории страны.

В своем выступлении он также остановился на главных задачах партии на ближайшее время и на среднесрочной перспективе.

Политическая активность Партии ШОР, новые проекты, внедряемые в Оргееве и Оргеевском районе, успешное участие в досрочных местных выборах привели к массовому вступлению граждан Молдовы в это политическое формирование. На сегодняшний день Партия ШОР насчитывает более 16 тысяч членов.


 
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