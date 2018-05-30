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Здоровье
Купание в кишиневских озерах чревато целым букетом болезней
30.05.2018

Купание в кишиневских озерах чревато целым букетом болезней, - напоминают врачи. Плановые анализы выявили в озерной воде холерный вибрион, возбудители туберкулеза, кожных и кишечных инфекций. Вода в Днестре не такая грязная, но и в реке купаться не рекомендуют.

"Значительно превышено содержание кишечной палочки и энтерококков. Есть риск заряжения бактериальными, вирусными и паразитарными заболеваниями", - сказал санитарный врач Александр Налба.

Но горожане в пляжном отдыхе себе не отказывают. Самые осмотрительные в воду не лезут, только загорают. "Вода теплая, как не искупаться. Жаль, что озера не чистят, но больше купаться негде".

"Вода не совсем чистая, но дома приму душ. Всегда так делаю".

Табличек о запрете купания у большинства столичных озер пока нет. В зеленхозе заявили, что не получили официального уведомления из Центра общественного здоровья. "Как только получим, сразу установим информационные щиты и объявим об опасности".


 
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